Токаев поддержал решение Бердымухамедова о внеочередных выборах президента

По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.
В понедельник, 14 февраля состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов.
По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.
Главы государств также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.
Была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.
Источник: centralasia.media
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