Талибы направят к границе Таджикистана большую группировку войск

Талибы направят к афганско-таджикской границе большую группировку войск.

Об этом со ссылкой на главу генштаба боевиков Кари Фасихуддина Фитрата сообщает Sputnik Таджикистан.

«10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия», – приводит пост главы генштаба боевиков в твиттере Sputnik Таджикистан.

Источник: reporter.kg