Талибы направят к границе Таджикистана большую группировку войск

Талибы направят к афганско-таджикской границе большую группировку войск.
Об этом со ссылкой на главу генштаба боевиков Кари Фасихуддина Фитрата сообщает Sputnik Таджикистан.
«10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия», – приводит пост главы генштаба боевиков в твиттере Sputnik Таджикистан.
Источник: reporter.kg
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