Запад закрывает воздушное пространство Украины

Британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины.
С понедельника воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний, передает "Страна.ua".
"Британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины. Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника", - пишет издание, ссылаясь на источник.
По данным издания, крупнейшие страховщики из Великобритании, у которых перестраховываются другие международные компании, 13 февраля отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие в Украине для любого воздушного судна.
Владельцы частных самолетов также сообщили порталу о получении уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борта будут отозваны, из-за чего воздушные суда до истечения этого срока должны покинуть Украину.
По словам другого собеседника портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания, которая предоставила в лизинг самолеты украинскому перевозчику, потребовала вывезти два борта с территории страны.
"Тогда еще не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идет о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики все настойчивее стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве. Решение о непокрытии рисков по полетам над Украиной зрело уже давно", - рассказал собеседник издания.
Он добавил, что сообщения западных СМИ о дате "российского нападения" ускорили решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.
Кроме того, еще один источник портала, связанный с европейским авиарынком, подчеркнул, что в ближайшее время с территории Украины могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.
Источник: kaktus.media
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