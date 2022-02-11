В США инфляция достигла нового максимума за 40 лет

Реальный ВВП США в прошлом году вырос на 6,9%, что является самым быстрым темпом с 1984 года.

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5% в годовом выражении, поднявшись до нового максимума за 40 лет, сообщило Федеральное бюро статистики труда США.

Это значение превышает прогноз экспертов в 7,2% и усиливает вероятность существенного повышения процентных ставок от ФРС в этом году, передает CNBC. Как отмечает Bloomberg, инвесторы повысили свои ожидания в отношении более агрессивного сворачивания монетарных стимулов Федрезервом. Рынки теперь прогнозируют 50%-ную вероятность повышения на 0,5% в марте. Ближайшее заседания ФРС состоится 15-16 марта.

Bank of America прогнозирует наиболее агрессивные шаги ФРС среди всех на Уолл-стрит. Итан Харрис, глава отдела глобальных экономических исследований BofA, ожидает семь повышений ставок на 0,25% в 2022 году, а в следующем году — еще четыре.

«Проблема, которая толкнула нас к прогнозированию семи повышений ставки, заключается в том, что экономика не только достигла всех целей ФРС, но и прошла через знаки «стоп».

После публикации данных фондовые индексы США развернулись к снижению. На минимуме Dow Jones снижался на 0,8% (35479,73 пунктов), S&P 500 — 1,26% (4529,94 пунктов), Nasdaq — 1,9% (14214,19 пунктов).

«Это не обнадеживающие новости для ФРС в ее борьбе за возвращение инфляции к целевому уровню в 2%», — сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING. «Повышение ставок ничего не сделает для устранения перегрузок в цепочке поставок и нехватки рабочей силы, но может способствовать частичному ослаблению экономики и позволит спросу и предложению найти баланс».

Реальный ВВП США в прошлом году вырос на 6,9%, что является самым быстрым темпом с 1984 года. Этот быстрый рост обусловлен сильным рынком труда — работодатели создали порядка 1,6 млн рабочих мест за последние три месяца. Учитывая, что инфляция намного выше целевого показателя ФРС, устойчивый рост числа наймов заставит ФРС повысить процентную ставку уже в следующем месяце и может привести к дальнейшему повышению в мае и июне, пишет The Wall Street Journal.

Рост заработной платы сотрудников также разгоняет инфляцию. Зарплаты в США за год выросли на 4,5%, что является самым быстрым темпом с 2002 года, согласно данным Федерального резервного банка Атланты.

Источник: centralasia.media