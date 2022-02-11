Падающие спутники Илона Маска попали на видео

По его словам Лангбрука, упавшие обломки точно принадлежали спутникам Starlink: время пролета спутников над Пуэрто-Рико совпадало с наблюдением обломков.

Сошедшие с орбиты интернет-спутники Starlink, принадлежащие космической компании SpaceX, удалось снять на камеру. Запечатлело их Общество астрономов Карибского бассейна в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Space.

В результате магнитной бури компания потеряла до 40 из 49 интернет-спутников Starlink. Аппараты вышли из строя на фоне природного явления.

На трехминутной видеозаписи видны два разных разрыва, случившихся с разницей примерно в одну минуту. Специалист по отслеживанию спутников из Нидерландов пояснил, что это могут быть две части одного и того же спутника или два отдельных космических аппарата, которые двигались в одной орбитальной плоскости.

"Одна из улик заключается в том, что орбитальная плоскость этого запуска находилась над Пуэрто-Рико в момент события, и направление движения (SW-NE) совпадает", - написал Марко Лангбрук, анализируя данное видео, в своем блоге.

По его словам Лангбрука, упавшие обломки точно принадлежали спутникам Starlink: время пролета спутников над Пуэрто-Рико совпадало с наблюдением обломков.

"Чтобы получить еще больше уверенности, я провел астрометрию на отснятом материале и подогнал грубую круговую орбиту к измеренным позициям. Грубая орбитальная посадка, которую я получил, дает наклоны орбит в диапазоне 54-56 градусов. Спутники Starlink находятся на орбитах с наклонением 53,2 градуса, так что это достаточно близко, чтобы сделать вывод, что влетающий объект совпадает с плоскостью орбиты Starlink", - добавил он.

Сорок спутников, падающих за неделю, уникальное явление. На этой неделе шансы увидеть сход спутника велики как никогда для любого человека между 53-й северной и южной широтами.



Источник: vb.kg