Восемь раз привитый Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, - СМИ

В декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ЦКБ в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным Mash, у него коронавирус.

В декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившей на фоне коронавируса. Степень поражения оценивается как средней тяжести.

Источник: centralasia.media