Это азбука, в которой каждой букве соответствовала птица, название которой с нее начиналась.
На раскопках в городе Атрибис археологи нашли 18 тысяч глиняных черепков с текстами - остраконов. Некоторые из них - списки покупок, перечни имен и вещей. Остальные - школьные "тетрадки" возрастом две тысячи лет.
"Мы нашли списки месяцев, чисел, арифметические задачи, грамматические упражнения, таблички с рисунками и "птичьим алфавитом". Это азбука, в которой каждой букве соответствовала птица, название которой с нее начиналась", - рассказали ученые.
Находка в Атрибисе по масштабам сравнима только с обнаружением огромного количества черепков в Дейр-эль-Медине - городе ремесленников, работавших над созданием храмов Долины царей.
Источник: vb.kg
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