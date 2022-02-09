Глава МИД Узбекистана высказал мнение о временном правительстве Афганистана

А.Камилов высказался относительно возможности признания правительства талибов.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что позиции временного правительства Афганистана совпадают с позицией мирового сообщества. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции во вторник, сообщает пресс-служба МИД РУз.
А.Камилов высказался относительно возможности признания правительства талибов.
«Имеются, конечно, разные подходы относительно признания или непризнания временного правительства этой страны. Мы считаем, что вопрос признания правительства — это путь с двусторонним движением. То есть необходимо движение навстречу: временное правительство должно выполнить свои обещания (а их было много)… С другой стороны, международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане», — подчеркнул глава МИД.
По словам главы дипломатического ведомства РУз, главная задача сейчас в том, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, которая может привести к радикализации общества и усилению экстремистских сил.
«Здесь мы имеем общие интересы, как ни парадоксально, это интересы всего международного сообщества, совпадающие с позицией временного правительства Афганистана. Оно делает очень много, чтобы очистить страну от террористов», — отметил глава МИДа.
По словам Камилова, Узбекистан не прекращал контакты с руководством соседней страны и продолжает торгово-экономическое сотрудничество с ней, реализацию серьезных проектов в сферах энергетики и транспортных коммуникаций.
«И сегодня продолжаем торгово-экономическое сотрудничество. Речь также идет о реализации серьезных проектов в сферах энергетики и транспортных коммуникаций», отметил глава МИД Узбекистана.
Источник: centralasia.media
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