США передали таджикским пограничникам военную технику

Министерство энергетики США тесно сотрудничает с правительством Республики Таджикистан с 2013 года по борьбе с контрабандой ядерных и радиологических материалов.

7 февраля 2022 года состоялась официальная церемония передачи техники Пограничной службе ГКНБ РТ в рамках реализации Национального плана действий Республики Таджикистан по резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.

Директор Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Ильхом Мирсаидзода в качестве национального координатора передал приёмо-передающее устройства (радиостанции) для использования сотрудниками, а также для установки на транспортные средства Пограничной службы ГКНБ РТ от имени Министерства энергетики США.

Эта техническая помощь была оказана в рамках проекта управления по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды Министерства энергетики США по обеспечению безопасности зеленых границ, который направлен на укрепление инфраструктуры Пограничной службы при ГКНБ РТ вдоль границы с Афганистаном.

Министерство энергетики США тесно сотрудничает с правительством Республики Таджикистан с 2013 года по борьбе с контрабандой ядерных и радиологических материалов.

Проект на несколько миллионов включает в себя передачу специальных форм, оборудования для ведения операций в горной местности, специальные защитные формы для разминирования, приборы ночного видения, бинокли, монокуляры, приёмо-передающее устройства (радиостанции), специальные военные автомобили, автомашины, маршрутки, в которых установлено чувствительное оборудование для поддержки операций по борьбе с контрабандой, а также для обнаружения и пресечения незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов.

Источник: ASIA-Plus