(Видео) Экс-премьер Казахстана Кажегельдин рассказал о конфликте с Назарбаевым, о том, зачем Токаеву партия Nur Otan

Партия абсолютно без идеи, без чувства, без контактов, сказал он.

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью «Гиперборею» рассказал, зачем президенту Касыму-Жомарту Токаеву партия Nur Otan, о своем конфликте с Нурсутаном Назарбаевым.

Зачем Токаеву Nur Otan?

«Если бы я рядом с ним [с Токаевым] находился бы, я бы сделал все, чтобы он не пошел на этот съезд и в принципе дал бы этой партии умереть. Тем более, из этой партии выходят люди, несмотря на то, что он ее опять возглавил.

Меня вообще удивило, почему он [Токаев] на это пошел. Партия-то ему не нужна абсолютно даже для того, чтобы выдвинуться через 2,5 года на президентские выборы. Партия его компрометирует, как политического деятеля. Партия напрочь коррумпирована. В Политсовете этой партии сидят люди без объяснения богатые. Они находятся одной ногой во власти исполнительной и представительной, а другой ногой находятся в бизнесе.

Например, вот ушедший председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин один из таких людей и таких людей можно перечислять там и перечислять», - рассказал бывший премьер.

По его словам, партия совершенно скомпрометировала себя в январские дни, а до этого скомпрометировала молчанием в 2011 году.

Партия абсолютно без идеи, без чувства, без контактов, сказал он.

«Партия, которая сидит в офисе в своем центральном, вместо того, чтобы идти, встречаться и разговаривать с забастовщиками, спрашивать: «Что не так? Скажите нам». Вот мы же представляем вас в Мажилисе, мы сейчас там будем там сейчас работать, будем слушать, заслушивать», - сказал он.

Эта партия в эти дни не попыталась предложить обществу парламентское расследование произошедших событий, сказал он.

«Им там места нет и там даже таких людей, нет, кто мог бы об этом подумать. Поэтому я считаю, что это атавизм. Не могу объяснить, зачем он [Токаев] туда пошел [Nur Otan]. Он причинил себе политический ущерб и самое главное, понимаете, беда в чем? Он заявил чуть раньше этого съезда о том, что все — Казахстан другой. Он сказал: «Вот с сегодняшнего дня Казахстан будет другим». И вдруг возвращается в прошлое, возвращается в перевернутую страницу и сам себя туда вписывает. Это абсолютно непонятный шаг. Возможно, там найдутся какие-то объяснения, какие-то слова им [Токаевым] данные, какие-то обязательства, но общество и наблюдателей это совсем не волнует», - сказал он.

По мнению экс-премьера, политически это был шаг ненужный и неверный и этот шаг настораживает общество.

«И вот то недоверие гражданами и исполнительной властью, я про представительную власть совсем не говорю, судебной властью — это щель, вот этот разрыв, эта пропасть, она, к сожалению уже не восстановится от этого шага. И чем быстрее он [Токаев] примет решение и выйдет из этой партии, и вообще я полагаю, что мы должны вернуться к ситуации в начале 90-годов, где президент, высшие чиновники политические могут быть симпатизантами любых партий, но они не должны состоять в политических партиях. Люди, которые находятся на больших политических должностях, должны находиться вне партии. Тем более, в таких партиях, которые сейчас, чтобы их эта партия не инструментировала в своих целях.

Для чего спортсменов, певцов, писателей в эти списки-то затаскивали, а чтоб показать потом на выборах: «Нет, нас поддержали, потому что у нас вот такие люди в списке». На самом деле, люди их не избрали. Эти списки весьма сомнительные и депутаты они никакие. Поэтому я думаю, что вот эта одна из задач, и возможно, он [Токаев] эту задачу решит сразу. И с партией разберется, с этой так называемой правящей и с парламентом распустит когда-нибудь очень быстро. Я считаю, что это для него было политически неправильно», - отметил Кажегельдин.

По его словам, Токаев становится публичным политиком всего лишь 2 недели.

«Не забывайте, он же сидел под библиотекой и он привык работать в той парадигме, в тех координатах, в которых он жил. Он только-только становится публичным политиком. И он очень быстро поймет, что навыки, опыт, полученный за годы работы в дипломатии, они, конечно очень полезны, но они в публичной политике очень часто не годятся. Каждое произнесенное слово люди будут ожидать за этим действием, а динамика современной жизни, благодаря в том, числе глобальной сети, настолько быстрая и динамичная, что вообще-то сидеть будет тяжело. Не только общество ему сейчас зарядило спринтерскую скорость, жизнь ему эта зарядила, ведь надо жизнь исправлять.

Я думаю, что с точки зрения реформ, как развести полномочия между исполнительной и представительной властью, между центром и регионами, как пойти на пилотный проект избрания — это вообще вопросы не высшей математики. Это элементарная работа, которую нужно обсудить с народом, учесть прошедшие ошибки и просто это сделать. А потом, если мы дважды проведем честные выборы с участием граждан, не просто там прийти и отправить бюллетень в избирательный ящик, а по-настоящему, с выдвижением, с поддержкой кандидатов, с подсчетам голосов. Два раза проведем и больше никогда не будет нужно возвращаться к этому. Народ к этому привыкнет. Народ уже ждет. Это не тот народ, который выполз из Советского союза и представлял, что у него будет впереди. Это народ наивно смотрящий в рот, заглядывающий в рот Нурсултану Назарбаеву. Это совсем другой народ, другая нация», - сказал бывший политик.

Кажегельдин отметил, где нужно тщательно взвешивать и остерегаться, чтоб не «наломать дров»:

1. В какие союзы вступает Казахстан. С какой целью. Надо ли это Казахстану или не надо. Какие там могут быть проблемы у Казахстана в будущем. Что будет лучше — вступить или воздержаться.

«Мы должны думать о политических реформах, которые назрели, которое требует сегодня общество. Наличие свобод или их отсутствие. Возрождение опять свободы предпринимательства и прочее тут вообще думать то и не надо. Все уже готово. Возьми, предложи два варианта — оба здоровых и вперед.

Я думаю, что месяца через 2 или 3 уже мы увидим, что у него будет в речи и обращении меньше дипломатии и больше предмета, потому что — ну нет у него времени, просто нет. Это он [Токаев] сам еще не знает, что у него времени нет. Мы можем сказать: «Пусть он [Токаев] находится в этой партии, если она ему мила, но дело в том, что ему на избирательной компании, это ему припомнит народ. Чем позже он отойдет от Назарбаева, тем больше будут голосовать против него [Токаева] как против Назарбаева. Вот в чем проблема», - сказал он.

По его словам, на прошлых выборах голосовали не только против Касанова.

«В основном голосовали против. Вот это против, это настроение сохранились у народа. Так вот, если на следующих выборах найти хотя двух кандидатов, которые ночью не «собздят» и до утра дождутся подсчетов голосов, то это может быть очень непредсказуемым результатом выборов. Я уверен, что он [Токаев] это понимает. Рядом с ним сидят люди неглупые», - сказал он.

По словам Кажегельдина, надо понимать, что одно дело дать интервью «ручному» телеканалу, а другое — встретиться такой аудиторией.

«С такими колкими и острыми вопросами от народа — это совершенно разные вещи. Он [Токаев] еще ни разу с момента вступления на должность президента не встречался с народом один на один. А это не то, что там встречаться с собранной аудиторией. Это разные вещи. Ему еще предстоит это перенести на себе. Поэтому я думаю, мы увидим, как он будет быстро меняться. Или в ту сторону, которую нам бы всем хотелось, или мы увидим, как он попробует наоборот скомкать все это и действительно стать частью прошлого. Но тогда его спринтерский бег будет очень короткий. Больше не будет 30 лет.

Ему [Токаеву] нужно сейчас взвешивать тщательно с кем быть, как быть, на чьей стороне выступать. Защищать эту маленькую кучку людей, которые обогатились. Ведь он очень мягко сказал, что благодаря Елбасы в Казахстане выросла группа богатых людей. На самом деле, не благодаря, а его усилиями эта кучка людей является незаконно богатой и с этим надо разбираться. Это одно из главных, что требует народ сегодня. Все казахскоязычные ресурсы говорят только об одном: условия жизни, свободы, прекратить самоуправство, освободите людей и возвратите назад украденные деньги», - отметил он.

Фактическая легитимация Токаева

То что, Токаев обращается к народу, говорит о том, что у него такой ресурс имеется. Он

По словам Кажегельдина, Токаев — человек образованный, грамотный, неглупый, у него есть такой ресурс.

«Будет он его использовать или это вопрос сложный. Тем более, после того, что произошло в январе. Не забывайте, пролита кровь, люди обижены. Ведь все еще эта «ментавня» разбирается по-ментовски. И он [Токаев] позволяет этому происходить. На этом он проигрывает не только в Казахстане, но и перед мировым сообществом», - считает бывший премьер.

О встрече Назарбаева с шахтерами

«В основном встречаться с шахтерами ездили мы, а не Назарбаев. Даже его родной комендант, где в 1996 году выстроилась от Темиртау до Проходной, там есть такая широкая улица и площадь перед Проходной была забита. Там было народу более 100 тыс. и все требовали его отставки. А вот после проведенного оздоровления на комбинате (осенью, в ноябре), в следующем году — летом мы вместе с тогдашним акимом Карагандинской области Петром Нефедовым были свидетелями, как эти же, кто требовал 6 месяцев назад его [Назарбаева] отставки, целовали ему руки. Такая легитимация у него была. Это был человек, который в 1997 году, когда мы проводили реформу ЖКХ в Кустанае, после встречи на полях, проезжаем через город он [Назарбаев] останавливается и пешком идет прямо в жилой квартал и встречается с жителями. Это был такой Назарбаев, но это был Назарбаев много лет назад. Но после 2005 года он перестал встречаться с людьми напрямую, в основном ему собирали людей. И так не получается, потому что следующие выборы таким вот образом не будут проходить. И Токаев должен готовиться к встрече со своими избирателями. Ему надо менять риторику. Ему нужно менять отношение к гражданам. И он должен понимать на самом деле перед выбором, что чиновники — в его руках каждый день, а граждан и свой народ он изменить не может. А мнение граждан сегодня пока не за него. Чтоб повернуть их на свою сторону, надо сильно попахать. И как он сказал: государство для него первое, а все остальное — это второе. Это тоже так же, как и в случае со свободой слова и прессы будет легко проверить в ближайшие 5-6 месяцев», - рассказал он.

Целевой трансфер на 2022-2024 годы на $3 млрд на выполнение предвыборных обещаний партии Nur Otan

Партия Nur Otan является одной из самых коррумпированных организаций в Казахстане, считает он.

Мало того, что партия «сидит» на бюджете, на налогах своих граждан, ничего не делая, она еще забирает огромную сумму денег на выполнение своих предвыборных обещаний, отметил политик.

«А что они на эту сумму собираются делать? Наверное, в отдельных городах опять начнут строить жилые комплексы, всякие развлекательные центры. В то время как нужно строить энергоблоки, новые электрические станции, нужно обновлять железные дороги, менять их с дизельной тяги на электрические и т.д. Я уверен, в их программе такого нет. Там нет таких людей, которые могли бы такие программы предложить. Поэтому полагаю, что этот бюджет должен быть пересмотрен новой администрацией и эта сумма в $3 млрд должна быть переориентирована и в будущем никакие политпартии не должны иметь своих бюджетов. Это не их деньги.

В Казахстане все забывают, что суверен — это народ. Все почему-то оглядываются на президента или на председателя парламента. А председатель парламента — это человек, который заседает, а мы превратили это в большой представительный чиновничий офис. В Казахстане даже избирательная комиссия превратилась в орган управления государством», - напомнил Кажегельдин.

О высказываниях Токаева о просчетах и заслугах Назарбаева

«Это было похоже на продолжение его [Токаева] гарантии, наверное, безопасности, исторической безопасности, которую он дал, как преемник Назарбаева. Я отношусь к его оценке, как к оценке гражданина Казахстана. Я полагаю, и президент, и премьер-министр, когда дают такого рода оценки, должны говорить: «Я лично считаю». Надо признать, что действительно Назарбаев сделал очень много, но он не создавал государство. Мы из союзной республики перешли и стали независимой. Он не возглавлял никакую национально-освободительную борьбу, у нас не было революций и т.д. Он сделал для Казахстана многое, но он был не один. Там целое поколение людей.

Назарбаев сделал очень много, особенно урегулирование вопроса границ с Россией, но кроме этого он также совершал: кровопролитие, убийство политиков, несоизмеримая коррупция, обогащение своей семьи, потеря контроля над моралью в обществе», - отметил Кажегельдин.

По его словам, показательно, как народ отнесся ко всему, что происходило в последние годы и оно выразилось в отношении к памятникам Назарбаеву.

«Я помню, когда он, возвратившись из поездки в Туркменистан, проводил пресс-конференцию с журналистами и сказал: «Вы видели позолоченные памятники. Так вот, у нас такого никогда не будет». И совершил ровно то, от чего хотел и себя, и общество предупредить.

Власть людей портит и Назарбаев у своего поколения отнял время, у нашего отнял и у своих взрослых детей отнял время. Вот сейчас мы все находимся у разбитого корыта. Нет никакого стабильного, динамичного государства. Это государство рухнула в ночь с 4 на 5 января в Алматы», - сказал он.

Назарбаев должен уйти из политики, если не хочет, чтобы народ без конца начал тревожить его добрую память, забывая добро и помня обиды, заявил Кажегельдин.

«Весь индустриальный ландшафт Казахстана все еще остается тем, который создали руководители Казахстана во главе с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана Динмухамедом Кунаевым в 1960-1970 годы. В этом нет никакой заслуги ни его [Назарбаева], ни нас, как правительства», - сказал бывший чиновник.

В Казахстане ни разу не было конкурентных выборов, Назарбаев на этом сидел и по большому счету до сих пор продолжает сидеть, заявил он.

«Как долго Назарбаев, как пенсионер, будет летать на самом дорогостоящем и большом самолете? Как долго бюджет Казахстана будет содержать его перелеты? Его отдых, лечение и т.д.

Назарбаев — богатый человек, и как оказалось, как минимум $9 млрд есть в его фонде.

Почему чиновники не ходят в магазины? Почему не знают реальных цен? Почему у них карточки обеспечены только в долларах? Почему они ездят на работу на огромных машинах?

Когда строилась Астана, задача состояла в том, чтобы построить комплексы, чтобы чиновники, депутаты и все остальные ходили пешком на службу. Но в Казахстане до сих пор ездят на огромных машинах, а за ними еще огромное сопровождение», - сказал Кажегельдин.

О конфликте с Назарбаевым

«Когда мы работали с Назарбаевым, мы работали очень хорошо. Он доверял, это был совершенно другой человек. Он был человеком, испуганным развалом СССР, и не очень представляющим себе, что такое независимое государство. Мы его долго убеждали, что Казахстану нужен свой банк, что нужна своя валюта. Был момент, когда он [Назарбаев] доверял, шел на это. Ситуация начала портиться в тот момент, когда он вдруг, в конце 1996 года сделал публичное заявление: «Почему мои дети, как дети других граждан Казахстана, не могут быть предпринимателями?». Вот отсюда начался старт проблемы во взаимоотношениях.

У нас был с ним договор: что бы ни происходило, я ему говорю все, как есть, потом мы договариваемся, что и как мы должны делать и никто от этого не отстает. А я потом увидел, что за моей спиной происходят маневры. Меня пытаются обмануть.

Самый большой конфликт, который произошел между нами, он потом выплеснулся, — это был конфликт по $500 млн долга в «Мангистаумунайгаз», который оказался прямым хищением. Каждый день добывается нефть, одна из лучших по качеству в Казахстане, вторая по запасам и по мощности нефтяная компания Казахстане «Мангистаумунайгаз». Проверка через госкомитет совместно с Прокуратурой республики задохнулась при его вмешательстве. Более того, пошли на международный тендер по приватизации, побеждает на тендере не американские, не французские участники, а побеждает никому неизвестная маленькая компания из Сингапура. И на пресс-конференции в этот же день выходит жена Назарбаева — Сара Алпысовна и убеждает все журналистов, что это очень хорошая компания, потому что это компания близка семье президента Индонезии Сухарто.

Жена Назарбаева представляла менеджеров компании. Среди менеджеров вдруг оказался председатель совета директоров «Мангистаумунайгаз» Рашид Сарсенов. Как оказалось, Назарбаев вызвал главу Комитета по приватизации, руководителя международной тендерной группы, заставил показать его конверт с условиями тендера. Это было нарушением всех правил. Я не стал придавать этому публичности, потому что это вызвало бы всплеск недоверия, был бы страшный скандал. Я понял для себя, что дальше с этим нужно или соглашаться, или как-то спасаться самим. И мы с ним расстались. Он не хотел меня отпускать. Я предполагаю, что он рассчитывал, что где-то я еще, наверное, 1998 год поработаю и мы все вместе переедем в Астану. И возможно, в 1999 году после ранее объявленных досрочных выборов, которые в январе 1999 года произошли, вероятно, он тогда собирался со мной расстаться по-хорошему», - рассказал Кажегельдин.

Назарбаев, по его словам, старается всех людей такого уровня и масштаба далеко от себя не отпускать.

Все премьеры, помимо Ахметова, где-то рядом ним всегда оставались.

«Мой случай был другой, потому что я сделал вызов намерений и он уже это простить не мог.

Покойный Алтынбек Сарсенбаев [лидер оппозиции] был на особом счету у Нурсултана Назарбаева. У него было право, когда за столом семья собиралась, говорить Нурсултану Назарбаеву прямо очень многие вещи. У нас с ним были интересные отношения. Он был одним из немногих чиновников Казахстана, которые, находясь на разных должностях, продолжали иметь со мной контакт.

Все беды начались с того, что близкий ему человек — бывший министр внешнеэкономических связей РК Сыздык Абишев и Владимир Ни — мы все оказались в одно время и в одном месте. Там завелся разговор о Рахате Алиеве [бывший муж старшей дочери Назарбаева Дариги]. Он хотел получить самую высокую должность в налоговой инспекции. И вот 2 человека были против этого это: Сыздык Абишев и Владимир Ни. И тут Назарбаев обратился ко мне и спросил: «Что вы все его так не любите?». Я сказал, что у каждого, наверное, свой порядок отношения с ним: «Я хочу сказать одно, что если вы на это пойдете, то он вам за год столько врагов наделает, сколько вы за всю свою политическую карьеру не имели. Если хотите, можете отправить его послом. Он просто не годится для работы в органах управления по своему характеру. Он не может работать с людьми. Он будет прибегать к насилию», - рассказал Кажегельдин.

По его словам, Назарбаев пережил предательство внутри семьи. Были люди в его семье, которые в обмен на политическое убежище предлагали государственные секреты руководителям других стран и спецслужбам.

«Сыздык Абишев был очень близким человеком Назарбаева и его семьи. Он тоже из Караганды. Это был человек, который всегда приглядывал, отвечал за жизнь, здоровье, благополучие и питание Назарбаева. Перед своей гибелью он полетел к Назарбаеву в Турцию, где он находился на лечении. В это время в Казахстане был кризис с «наездами» Рахата Алиева на сахарные компании и его попытка монополизировать рынок сахара. Абишев сказал мне, что он поедет поговорить с Назарбаевым, чтобы остановить это. После этого мы с ним не встретились, это была его последняя поездка. Он там погиб. Одни говорят, что это был инсульт, другие и сам Рахат Алиев говорил, что его уронили в пустой бассейн и он разбил голову.

В октябре 1998 года Назарбаев приглашал меня возглавить его избирательную компанию. Я согласился, но с условием, что выборы должны передвинуть на 1999 год и найти ему сильного оппонента, но этого не случилось.

Из-за того, что мое недопущенное участие в избирательной компании [Кажегельдин выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в 1998 году] было очень шумное и скандальное, никто не признал эти выборы и у Назарбаева на меня затаилась смертельная обида.

Мы с ним встречались несколько раз до 2005 года. Мы сохраняли деловые отношения. После 2005 года Назарбаев стал совсем другим человеком. Он обманулся. Он подумал, что скачки цен на мировом рынке на нефть и газ — это навсегда и что народу можно давать пряники. Он думал, что народ будет его избирать всегда», - сказал он.

Источник: centralasia.media