(Видео) Президент Узбекистана высмеял знания математики главы комитета по автодорогам

Глава комитета по автомобильным дорогам Узбекистана остался на своей должности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании высмеял знания математики у главы комитета по автомобильным дорогам республики Абдурахмона Абдувалиева.

Отмечается, что Абдувалиев не смог посчитать процентное соотношение километража дорог и высаженных деревьев.

На совещании Мирзиёев спросил у Абдувалиева, сколько километров дорог в Узбекистане, на что глава комитета ответил, что на балансе состоит 42 853 км дорог. Тогда президент спросил, на скольких километрах этих дорог высажены деревья и в ответ получил «1 253 км озеленены».

На вопрос, сколько это будет в процентном соотношении, Абдувалиев сказал 10%. Он заявил, что с учетом высаженных кустов общий показатель приблизился к 10%. Мирзиёев высмеял этот ответ.

«Где ты учил математику? Раматов, иди сюда, почему он говорит 10%?» — спросил Мирзиёев, обращаясь к первову заместителю премьер-министра Узбекистана Ачилбаю Раматову. Раматов в свою очередь попытался объяснить ситуацию.

Глава комитета по автомобильным дорогам Узбекистана остался на своей должности.

Источник: centralasia.media