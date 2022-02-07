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В Турции расследуют дело об оскорблении Эрдогана, заболевшего COVID-19

Накануне Эрдоган в своих социальных сетях сообщил, что заразился омикрон-штаммом.

Прокуратура Стамбула инициировала в воскресенье расследование в отношении пользователей социальных сетей, которые размещали оскорбительные сообщения в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он заразился омикрон-штаммом. Сообщает ТАСС.

По данным телеканала NTV, на данный момент уже задержан как минимум один подозреваемый в районе Багджылар в Стамбуле. Его обвиняют в публикации провокационного и оскорбительного контента, достаточного для состава преступления.

В настоящее время в республике действует закон об оскорблении президента, по которому человека могут привлечь к уголовной ответственности. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде тюремного срока от одного года до четырех лет.

Накануне Эрдоган в своих социальных сетях сообщил, что заразился омикрон-штаммом. По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, болезнь не мешает президенту продолжать работу.

Президент Турции в прошлом году прошел курс вакцинации китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

3 февраля Эрдоган посетил с визитом Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киеве была и его супруга.

Источник: vb.kg

           

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