Генсек НАТО ответил на требования России и Китая о нерасширении альянса

Он отметил, что расширение НАТО за прошедшее десятилетие было историей большого успеха.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала MSNBC прокомментировал требования России и Китая воздержаться от расширения альянса. Он подчеркнул, что государства сами могут решать вопросы собственной безопасности, передает "Укринформ".

"Фундаментально речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права любого суверенного государства выбирать свой путь, включая то, хотят ли они принадлежать к альянсу или нет. НАТО уважает эти независимые, свободные и суверенные решения и никогда не принуждало другие страны входить в альянс. Но многие страны через демократический процесс понимали, что они должны быть частью НАТО", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что расширение НАТО за прошедшее десятилетие было историей большого успеха.

"Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, количество его членов почти удвоилось со времен завершения "холодной войны", что позволило распространить свободу и демократию в Европе. Так что речь идет об уважении суверенного выбора независимых государств, о невозвращении к сферам влияния, когда крупные государства решают, что именно меньшие могут делать, а что нет", - подчеркнул генсек НАТО.

В пятницу, 4 февраля, глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели встречу в Пекине накануне открытия Олимпийских игр. По итогам встречи Россия и Китай обнародовали совместное заявление, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО. Пекин поддержал требования Москвы о так называемых "гарантиях безопасности" от Запада.

Источник: kaktus.media