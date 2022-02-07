В Киев прибыл восьмой самолет с военной помощью из США

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о поставке новой партии военной помощи Украине.

В киевский аэропорт прибыл очередной самолет с боеприпасами из Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Вес груза составил 86 тонн. По словам украинского политика, это уже восьмой лайнер из США. Всего американская сторона отправила Киеву более 650 тонн оборонного снаряжения. "Продолжение следует", - написал Резников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о поставке новой партии военной помощи Украине. Он отметил, что президент США Джо Байден одобрил дополнительную военную помощь на сумму 200 миллионов долларов, которая включает дополнительные Javelin и другие противотанковые вооружения, гранатометы, большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования.

Источник: vb.kg