Назарбаевы, Кулибаев, Нигматулин, Байбек, Ким, Масимов вошли в возможный санкционный список Великобритании. Полный список фамилий

Ким – самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около $4,3 млрд.

Ряд родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, средний зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, экс-спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, бывший первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, а также ряд других представителей казахстанской элиты названы в возможном санкционном списке, который рассмотрен в парламенте Великобритании.

«Я призываю Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении следующих лиц, которых я назову, и все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству», - заявила депутат парламента Великобритании Маргарет Хэдж на дебатах касательно январских событий в Казахстане.

По ее словам, детали, которые она предоставила, «ограничены из-за времени, но каждая история шокирует».

«Это Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева – дочь Назарбаева и их соратник Арвинд Тику. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Кулибаев злоупотреблял своим положением, чтобы накопить огромное состояние. В 2020 году Financial Times рассказала, что Кулибаев использовал секретную схему, чтобы забирать себе прибыль от крупных государственных трубопроводных контрактов. В других странах в отношении него были начаты расследования по подозрению в отмывании денег и получении взяток. Его состояние, по данным Forbes, составляет $2,9 млрд, а здесь, в Великобритании, он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 млн фунтов стерлингов», - сказала британский парламентарий.

Еще, по ее словам, есть Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев.

«Дарига – старшая дочь Назарбаева. Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех объектов недвижимости, которые принадлежат ей в Лондоне, был выдан ордер на арест имущества неясного происхождения. Но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева могла ввести в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из тех, кто мошенническим путем получил $334 млн в казахстанском банке Bank RBK, который называют «банк семьи Назарбаевых», - отметила депутат.

Также, по ее словам, «есть и Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя».

«В возрасте 21 года Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка, названного в честь деда – «Нурбанк», а в 22 года он стал уже председателем правления. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере $65 млн от банка через компанию, которая затем взяла еще один кредит. По словам юристов, Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов», - сообщила Хэдж.

Далее, по ее словам, следуют бывший глава комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов «и его соратница Айгуль Нуриева».

«Масимов – бывший премьер-министр Казахстана, против которого выдвигались обвинения во взяточничестве, в том числе со стороны британских компаний. Его также обвиняли в том, что он получил взятку от Airbus за покупку 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова. Она также замешана в крупных коррупционных скандалах со шведской телекоммуникационной компанией Teli, связанных с получением взяток на общую сумму $64 млн», - уточнила парламентарий.

Следующим она назвала бизнесмена Владимира Кима.

«Ким – самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около $4,3 млрд. Он возглавлял Kazakhmys plc, первую казахстанскую компанию, котирующуюся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что компанию фактически контролировал Назарбаев, а Ким был его доверенным лицом. В 2017 году 18-летняя дочь Кима Камила купила три квартиры в Найтсбридже за $60 млрд», - сказала депутат парламента Великобритании.

Она добавила, что соратник Кима – Эдуард Огай является совладельцем «Казахмыса» и, «как предполагается, давал взятки премьер-министру страны».

«Кенес Ракишев – таинственным образом разбогатевший казахстанский бизнесмен с состоянием до $1,6 млрд, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США», - отметила докладчица.

Следующим в списке она назвала экс-председателя правления АО «НК «Казакстан темир жолы» Сауата Мынбаева.

«Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел бермудской компанией стоимостью $3 млрд, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на то, что там был явный конфликт интересов с его министерской должностью. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании», - сказала Хэдж.

Далее в ее списке оказалось так называемое «трио олигархов».

«Александр Машкевич, Патох Шодиев и их погибший партнер были известны как «трио», владевшее Eurasian Natural Resources Corporation, казахстанской горнодобывающей компанией, акции которой также котируются на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году управление по борьбе с серьезным мошенничеством начало уголовное расследование в отношении компании после обвинений в даче взяток африканским политическим деятелям», - сказала политик.

Кроме того, упомянут и бывший руководитель администрации президента Булат Утемуратов.

«Утемуратов – бывший руководитель аппарата Назарбаева. В дипломатическом сообщении США говорилось, что Утемуратов был «личным финансовым менеджером» президента, а на его собственном веб-сайте указывается, что его личное состояние составляет $3,9 млрд», - отметила Хэдж.

Не обошла она вниманием и брата первого президента – Болата Назарбаева.

«Болат Назарбаев – брат Нурсултана Назарбаева, очень богатый человек. В 2008 году он купил квартиру в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене за 20 млн фунтов стерлингов. Его обвиняют в причастности к вооруженным группировкам, которые участвовали в организации январских беспорядков», - уточнила депутат британского парламента.

Также был назван экс-глава фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

«Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, чтобы предоставить своему бывшему зятю Галымжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов. Кредиты предназначались для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов сейчас является одним из богатейших людей Казахстана», - сказала политик.

Кроме того, в британском парламенте прозвучало имя и бизнесмена Кайрата Боранбаева.

«Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева – все богатство осталось в семье. Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана. Ему принадлежит особняк стоимостью 25,4 млн фунтов стерлингов в эксклюзивном закрытом комплексе в Вирджиния-Уотер, квартира стоимостью 60 млн фунтов стерлингов в One Hyde Park и три роскошные квартиры стоимостью более 15 млн фунтов стерлингов в Найтсбридже», - сказала депутат.

Также она упомянула бизнесмена Александра Клебанова.

«Затем идут Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в $374 млн, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти два человека являются финансовыми доверенными лицами семьи бывшего президента. Как считается, это они помогли Дариге Назарбаевой избежать ареста имущества неясного происхождения», - отметила политик.

Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и бывший министр юстиции Марат Бекетаев, по словам Хэдж, «являются высокопоставленными фигурами в правящей партии Nur Otan и являются близкими соратниками Назарбаева».

«Они способствовали коррупции и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека», - сказала политик.

Не обошла она вниманием и младшую дочь первого президента.

«Высокий суд Великобритании обратил внимание на то, что Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, вывела более $300 млн из страны через сложные офшорные структуры, в том числе на Британских Виргинских островах», - добавила она.

Также упомянут бизнесмен Айдан Карибжанов.

«Бывшая жена обвиняет Айдана Карибжанова в том, что он нажился на своем положении банкира, продав казахстанскую национальную телекоммуникационную компанию, приватизировал государственные активы, приносящие огромные прибыли инсайдерам с политическими связями за счет государства», - отметила британский парламентарий.

Далее в ее списке оказались бизнесмен Кайрат Сатыбалды и его младший брат – бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш.

«Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш – племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность», - сказала британский политик.

Против всех указанных лиц она предложила ввести санкции.

«Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы намерены соблюдать свои обязательства по борьбе с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как убежище для грязных денег. Если мы начнем действовать быстро, то сможем восстановить репутацию Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не предоставляем убежище клептократам или олигархам. Если правительство снова потерпит неудачу на этих двух фронтах, единственные, кто будут в восторге, это такие люди, как преступные клептократы из Казахстана, которые будут продолжать легко делать большие деньги», - заключила Хэдж.

Ранее Хэдж заявляла о том, что Казахстаном правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. Политик призвала правительства Великобритании, США и Европейского союза ввести против элиты Казахстана санкции по примеру «списка Магнитского».

Источник: centralasia.media