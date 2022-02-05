(Видео) Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Пекине

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля.

Сегодня, 4 февраля, прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В ней приняли участие 95 стран.

В организации шоу во время мероприятия были задействованы около трех тысяч человек, 95 процентов из них — подростки.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля. В 2008 году китайская столица принимала летние Олимпийские игры.

Источник: centralasia.media