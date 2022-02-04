Блогер Амиран Сардаров сообщил о разводе с внучкой Ислама Каримова Марьям Тилляевой

Марьям Тилляева с 14 лет проживает в США.
Внучка первого президента Узбекистана, дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, и Амиран Сардаров расстались спустя 10 месяцев после свадьбы. Об этом сообщил сам Амиран на своей страничке в Instagram.
Ютубер поблагодарил свою бывшую возлюбленную за все то, что она сделала для его жизни. Однако Сардаров решил не раскрывать подробности расставания и умолчал об истинных причинах раздора:
«Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за , то , что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен , все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье. Спасибо тебе за все», — написал блогер в посте.
Марьям Тилляевa прокомментировала свое расставание с Амираном. Блогер заявила, что точно также благодарна Сардарову за время проведенное вместе, однако по приезде в Москву, инфлюенсер заметила, как ее супруг сильно изменился.
«Совершенно чужой мне человек. Разочаровал. Я его не знала совсем», — рассказала Марьям.
Пара поженилась в Америке в апреле 2021 года.
Марьям Тилляева с 14 лет проживает в США.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!