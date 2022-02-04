Ненасытный аппетит семьи Рахмона загонит страну в еще большие долги?

Между тем обычные граждане страны задаются вполне законным вопросом: как в будущем страна будет возвращать внешние долги.

Когда речь заходит о семейной, авторитарно-клановой власти, то все сразу вспоминают о бессменном президенте Республики Таджикистан Эмомали Рахмоне, который правит страной с 6 ноября 1994 года, а с 25 декабря 2015 года носит титул "Основатель мира и национального единства – лидер нации".

Казалось бы, за 26 лет правления его семья уже достаточно накопила средств, но, видимо, и этого оказалось недостаточно. Поскольку до сих пор все поступающие в страну безвозмездные гранты и кредиты "распиливаются" и разворовываются, а простой таджикский народ в это время продолжает страдать от безработицы, коррумпированности чиновников, резкого роста цен на продукты питания, товаров народного потребления, ГСМ и прочее.

На днях стало известно, что Таджикистан вновь планирует взять кредиты еще почти на 1 миллиард долларов, якобы для реализации государственных инвестиционных проектов. Этот план даже заложен в проект Программы государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2022 год, который в срочном порядке принят постановлением правительства и направлен на рассмотрение парламента республики, дабы Национальный совет (Маджлиси Милли) утвердил его. Следует особо отметить, что за последние месяцы благодаря постоянным усилиям председателя Национального совета Рустама Рахмона в парламенте страны легко и быстро стали утверждаться все решения, принимаемые правительством, но зачастую идущие вразрез с интересами страны.

Так, согласно данным Нацстаткома страны, по состоянию на 1 января 2022 года объем госдолга Таджикистана достиг максимального уровня – 3,8 миллиарда долларов, что равняется 44,6 процента ВВП республики. Размер же внешних заимствований в структуре госдолга страны увеличен до 3,3 миллиарда долларов, а объем внутреннего долга составляет свыше 500 миллионов долларов.

Уже ни для кого не является секретом то, что Программа государственных внешних заимствований Таджикистана направлена на личное обогащение семьи президента. Согласно разработанной им схеме, все кредиты международных финансовых организаций правительство Таджикистана получает на долгосрочный период - 20-40 лет, при этом процентные ставки составляют 1,25-3 процента годовых, что само по себе является убийственным для экономики страны.

Кроме того, правительство Таджикистана ожидает в 2022 году получение безвозмездной финансовой поддержки на сумму около 5,4 миллиарда сомони (475 миллионов долларов), и это тоже заложено в Законе "О государственном бюджете РТ на 2022 год", где, в частности, установлено привлечение грантов международных финансовых организаций в размере 665 миллионов сомони якобы для бюджетной поддержки. Также Эмомали Рахмон рассчитывает на получение грантов на общую сумму в 4,7 миллиарда сомони для финансирования государственных инвестиционных проектов.

При этом вся финансовая поддержка предоставляется из-за того, что Таджикистан до сих пор остается единственной страной на постсоветском пространстве, которая квалифицируется на международном уровне, как страна с низким уровнем доходов, то бишь бедная страна. А таким странам, как известно, полагается безвозмездная финансовая помощь международных доноров.

Согласно квалификации Всемирного банка, к странам с низким уровнем доходов (low income economies) относятся страны с ВВП на душу населения ниже 1026 долларов США. А ВВП на душу населения в Таджикистане по итогам 2021 года составил 859 долларов. Для сравнения, в Кыргызстане он – 1224 доллара, а в Казахстане – 9131 доллар.

Между тем обычные граждане страны задаются вполне законным вопросом: как в будущем страна будет возвращать внешние долги. Неужели снова в счет погашения долга будут отдаваться земли, как это было с Китаем?

Еще одной проблемой является наличие в стране людей пенсионного возраста, которые уже не могут работать и получают мизерную пенсию, словно подачку от государства. Так, по состоянию на 1 января 2022 года общее количество пенсионеров в Таджикистане составляет 749 тысяч 817 человек. Средний размер пенсий по республике составляет всего 321,35 сомони (28,48 доллара), а все потому, что и на пенсионный фонд тоже положила руку семья Эмомали Рахмона.

Дело в том, что директором Агентства социального страхования и пенсии при президенте Таджикистана является близкий родственник супруги президента – Дилмурод Давлатзода, который по поручению главной семьи страны потихоньку "использует" деньги с пенсионного фонда. Так, по официально опубликованным данным, по состоянию на январь 2022 года в бюджет социального страхования и пенсий на счет социального налога поступило 3 миллиарда 431 миллион сомони (более 304,1 миллиона долларов), значительная часть которых ушла совсем не по назначению.

Для отвода глаз и чтобы не вызвать справедливого недовольства народа, Эмомали Рахмон подписал указ о повышении социальных выплат и заработной платы, поручив правительству и местным исполнительным органам реализовать данное распоряжение за счет средств, предусмотренных в госбюджете страны, где зияют огромные дыры. Также он подписал новую редакцию Налогового кодекса, в котором введены новые смягчения. В частности, число налогов сокращено с 10 до 7, НДС сокращен с 18 до 15 процентов. Эти новшества и ослабления, по мнению его любимого протеже – министра экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амина, на какое-то время помогут снять напряженность в стране, направить мнение народа в нужное русло и, самое главное, улучшить и так прекрасные условия ведения бизнеса семьи Рахмона.

Именно Завкизода Завки Амин, когда в 2014-2017 годах был старшим советником президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам, разработал новые схемы вывода денег и активов семьи из страны в офшоры, которые эффективно работают по сегодняшний день, пропуская через себя колоссальные суммы денежных средств. Возможно, именно за это в благодарность от Эмомали Рахмона он получил медаль "За достойные заслуги" и, конечно же, место министра.

Кстати, семья Эмомали Рахмона также разворовывает гуманитарную помощь, поступающую от стран-доноров. В качестве примера можно привести тот факт, что поступившая в Таджикистан за прошедшие 11 месяцев гумпомощь от стран-доноров в виде лекарственных средств, медикаментов и продовольственных товаров на сумму более 94 миллионов 784 тысячи долларов, вместо раздачи семьям малоимущих и остро нуждающихся граждан, была реализована населению по завышенным ценам в аптеках и супермаркетах, принадлежащим семье президента.

Стоит также отметить, что в последние два года в Таджикистане наблюдается резкий рост цен на продукты питания, горючее и ощущается острый дефицит продуктов питания. Из-за низкой покупательской способности населения, Таджикистан более чем в 20 раз за последние семь лет снизил импорт мяса птицы. В настоящее время рыночная стоимость килограмма говядины - 67-70 сомони, а килограмм курицы на рынках стоит - 32-35 сомони, что не по карману значительной части бедствующего населения.

А глава Таджикистана Эмомали Рахмон вместо того, чтобы решать проблемы народа, выступает с абсурдными посланиями к самому народу, как это было в новогоднем поздравлении 31 декабря 2021 года. Президент тогда призвал граждан рационально использовать ресурсы, придавать первостепенное значение вопросу экономии и бережливости. А в начале января 2022 года Рахмон и вовсе упрекнул сограждан в том, что они тратят слишком много средств на мобильную связь и Интернет. Что же делать народу Таджикистана? Протягивать руку, голодать и жить в нищете, безропотно наблюдая за обогащением семьи Эмомали Рахмона?



Источник: vb.kg