США в Сирии ликвидировали лидера ИГИЛ

Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен лидером «Исламского государства» осенью 2019 года, сразу после ликвидации аль-Багдади.

Спецслужбы США в ходе контртеррористической миссии на северо-западе Сирии ликвидировали лидера ИГИЛ («Исламское государство») Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Об этом в четверг заявил американский президент Джо Байден, пишут СМИ.

Ликвидацию Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши назвали крупнейшим рейдом американских военных в Сирии после операции 2019 года, в ходе которой был убит основатель и лидер ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) Абу Бакр аль-Багдади.

Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен лидером «Исламского государства» осенью 2019 года, сразу после ликвидации аль-Багдади.

Источники на местах сообщают о нескольких погибших, передает CNN. В частности, утверждается, что в ходе столкновений, которые произошли во время и после рейда, погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины. По данным Пентагона, среди американцев жертв нет.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным, — говорится в заявлении Джо Байдена. – Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции».

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что в ходе операции в результате взрыва бомбы погибли как сам Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши, так и члены его семьи, в том числе женщины и дети. Ранее Пентагон заявил, что спецназ выследил высокопоставленных джихадистов в ходе воздушного рейда, убив 13 человек, пишет The Guardian.

Предрассветная атака на дом в сирийском населенном пункте Атме к югу от турецкой границы также привела к уничтожению американского вертолета Apache, который использовался для переброски спецназа из Эрбиля (Ирак). Американские военные забрали останки с места происшествия для судебно-медицинской экспертизы. В доме, где предположительно скрывался лидер террористической группировки, остались следы ожесточенных боев – вырванные оконные рамы, обугленные потолки и частично обрушившаяся крыша. В некоторых помещениях стены и пол, усыпанный поролоновыми матрасами и обломками выбитых дверей, забрызганы кровью.

Источник: bulak.kg