(Видео) Жена и тетя Ким Чен Ына впервые за долгое время появились на публике

Ранее южнокорейские СМИ выдвинули версию о возможной казни супруги Ким Чен Ына.

Супруга и тетя лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Джу и Ким Кен Хуэй, которые ранее пропали из поля зрения журналистов, появились на публике, передает Reuters.

Согласно данным агентства, Ли Соль Чжу и Ким Кен Хуэй посетили представление в Художественном театре Мансудэ в столице Пхеньяне, отмечая праздник Лунного Нового года. Это показало государственное телевидение КНДР.

Отмечается, что последний раз Ли видели на публике 9 сентября, когда она вместе с мужем посетила Кымсусанский дворец Солнца, где хранятся забальзамированные тела покойных деда и отца Кима, по случаю годовщины основания страны.

Между тем появление тети северокорейского лидера Ким Ген Хи, дочери основателя КНДР Ким Ир Сена, стало первым с января 2020 года. Уточняется, что она редко появляется на публике после того, как ее мужа Чан Сон Тхэка казнили по обвинению в коррупции и распутном образе жизни в 2013 году.

"Когда Ким появился в зрительном зале театра вместе со своей женой Ли Соль Чжу под звуки приветственной музыки, зрители издали бурные возгласы "Ура!", - сообщило официальное информационное агентство KCNA.

Телевизионные кадры показали, как Ли, одетая в традиционное красно-черное платье ханбок, общается и улыбается с Кимом во время шоу и пара выходит на сцену, чтобы пожать руки и сфотографироваться с артистами.

Ранее южнокорейские СМИ выдвинули версию о возможной казни супруги Ким Чен Ына.

Источник: kaktus.media