Обнародованы ответы США и НАТО на требования Кремля о "гарантиях безопасности"

26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

В среду, 2 февраля, испанская газета El País опубликовала полные версии ответов США и НАТО на требования России о предоставлении так называемых гарантий безопасности, до сих пор державшиеся в секрете, сообщает Deutsche Welle.

В декабре Москва потребовала от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Содержание этих ответов официально пока не раскрывается.

Из документов, опубликованных El País, следует, что НАТО и Вашингтон отвергают требования России, называя их неприемлемыми. Одновременно они проявляют открытость к переговорам по конкретным вопросам и новым соглашениям. В качестве условия для успеха переговоров Запад называет отвод от границ Украины российских подразделений, стянутых за последние месяцы.

В частности, НАТО и США готовы исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если Москва возьмет на себя аналогичные обязательства. Кроме того, Вашингтон и НАТО предлагают Москве вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе, в том числе к предоставлению данных о численности и размещении сил.

Запад также призывает воздерживаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия, вести консультации по снижению рисков в космосе и возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве.

В документах также указывается, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод российских войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Подлинность обнародованных документов в числе прочих подтвердили немецкому агентству dpa источники в НАТО, а также дипломатический источник РИА Новости.

В Кремле заявили, что не имеют отношения к публикации конфиденциальных документов. "Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя материал в газете El País, заявил, что "США со своей стороны не публиковали ответ". Кирби добавил, что данный документ "подтверждает всему миру то, что США всегда заявляли и ранее".

"Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения, как она о том заявляет, то данный документ проясняет, что такая возможность существует", - сказал представитель Пентагона.

Источник: kaktus.media