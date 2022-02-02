Джордж Сорос назвал омикрон угрозой правлению Си Цзиньпина

В то же время Сорос добавил, что у Си Цзиньпина есть возможность исправить ситуацию.

Распространение в Китае омикрон-штамма коронавируса и кризис в сфере недвижимости могут привести к тому, что глава КНР Си Цзиньпин не будет переизбран на третий срок, заявил американский инвестор Джордж Сорос на телеконференции с Гуверовским институтом. Об этом сообщает РБК.

По словам Сороса, вирус в Китае "вышел из-под контроля", а лидер КНР скрывает его от населения "как позорную тайну" (здесь и далее цитаты по CNBC). Это может привести к "краху" лидера страны, предположил предприниматель.

Сорос отметил, что, несмотря на имеющиеся в распоряжении средства слежения, у Си Цзиньпина "много врагов", однако пока "никто не может противостоять ему публично". Он также отметил, что Китай переживает экономический кризис, связанный с рынком недвижимости - "основным двигателем роста в стране".

В то же время Сорос добавил, что у Си Цзиньпина есть возможность исправить ситуацию. "Мне кажется, II квартал 2022 года покажет, удалось ли это ему", - заявил бизнесмен. Сейчас, по его мнению, ситуация выглядит "не очень многообещающей".



Источник: kaktus.media