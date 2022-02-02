Талибы назначили первых двух женщин на руководящие посты в Афганистане

В свою очередь, доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.
Движение «Талибан» впервые с момента захвата власти в Афганистане объявило о назначении женщин на руководящие должности. Соответствующее заявление опубликовал замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид в своем Twitter.
«Распоряжением главы временного кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле — единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного рода во всей стране», — сказано в сообщении.
В свою очередь, доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.
В родильном доме и гинекологической клинике остро стоит проблема материнской смертности. Несмотря на то, что за последние 20 лет смертность при родах в Афганистане снизилась с 1450 смертей на 100 тыс. деторождений в 2000 году до 638 смертей на 100 тыс. в 2019, этот показатель продолжает оставаться одним из самых высоких в мире.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. После начала наступления талибов из страны бежал президент Ашраф Гани, а большинство городов сдавались без боя. После захвата власти представители движения обещали, что будут обеспечивать права и свободы женщин в рамках норм шариата.
Так, талибы разрешили женщинам работать и учиться, но только в том случае, если они будут носить хиджаб, закрывающий все тело и лицо. В то же время заниматься спортом женщинам запретили. Позднее талибы также запретили женщинам ездить в такси без хиджаба и перемещаться на большие расстояния без сопровождения мужчин.
После этого в стране прошел ряд женских демонстраций с требованиями равенства и справедливости. Как сообщало афганское агентство Amaj News, талибы использовали слезоточивый газ для разгона демонстранток.
Источник: centralasia.media
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