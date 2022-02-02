Туркменистан снова в "лидерах" по численности заключенных в тюрьмах

Туркменистан снова вошел в число стран мира с самыми высокими показателями по численности заключенных.

Согласно очередному докладу World Prison Brief в Туркменистане 576 заключенных на каждые 100 000 населения страны. Это третий по численности показатель в мире. Об этом сообщает издание Радио Азатлык.

​По данным World Prison Brief страны с самой высокой численностью заключенных, то есть численность заключенных на 100 000 человек общего населения страны – США (629), за ней следует Руанда (580), Туркменистан 576 на каждые 100 000 человек. Далее следуют Сальвадор (564), Куба (510), Палау (478), Британские Виргинские острова (447), Панама (436), Сент-Китс и Невис (423), Гренада (413), Таиланд (412), Виргинские острова США (394), Багамы (392), Уругвай (383) и Бразилия (381).

Оценка основана на соотношении численности населения и заключенных в тюрьмах, относящихся к определенному периоду. В отчете указанная численность населения Туркменистана составляет 6 миллионов 80 тысяч человек, численность заключенных в тюрьмах страны - 35 тысяч человек. Данные относятся к 2021 году.

Для сравнения, согласно оценке международной организации, показатели по численности заключенных в других странах Центральной Азии существенно ниже чем в Туркменистане. В Казахстане 177 заключенных на 100 000 населения страны, в Кыргызстане 161, в Таджикистане 83 и в Узбекистане 68.

Туркменистан не публикует официальных данных по численности заключенных, содержащихся в тюрьмах, подсудимых и освобожденных.

В феврале прошлого года Аналитический Центр по Центральной Азии сообщил, что в настоящее время в туркменских тюрьмах содержится около 35 000 заключенных, что в три раза превышает вместимость тюрем в стране.

По данным источников Азатлыка, численность популяции туркменских тюрем сегодня может превышать 51 000 человек. Также под вопросом остаются реальные цифры по численности населения Туркменистана. Источники Азатлыка утверждают, что численность населения Туркменистана составляет менее 3 миллионов человек. И если цифры наших источников, действительно отражают реальную картину, численность популяции туркменских тюрем на душу населения может намного превышать данные, приведённые в отчёте World Prison Brief.

Источник: vb.kg