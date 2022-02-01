Ален Симонян принял полномочия президента Армении

Саркисян 23 января заявил о своем намерении уйти в отставку.
Председатель Национального собрания Ален Симонян подписал протокол о признании полномочий президента Армении Армена Саркисяна прекращенными. Таким образом, Симонян принял на себя полномочия президента Армении, сообщает «Арменпресс».
«На основании заявления президента Армении об отставке, руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции Республики Армения, статьи 147, части 1, части 2 пункта 2 Регламента Национального собрания, считать полномочия президента республики Армена Саркисяна прекращенными», – говорится в протоколе, подписанном председателем НС.
Саркисян 23 января заявил о своем намерении уйти в отставку. Ален Симонян будет исполнять полномочия президента Армении до избрания нового президента.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!