Девочке, которую мать бросила в вольер к медведю, подарили пожизненный бесплатный вход в Ташкентский зоопарк

На данный момент она находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.

В пресс-службе Ташкентского зоопарка сообщили, что 3-летней девочке, которую мать сбросила в вольер медведя, и её 7-летнему брату сделали пожизненный бесплатный вход в зоопарк. Маленькая пострадавшая в настоящее время находится на лечении в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

По прибытию в больницу девочка была помещена в отделение детской травматологической хирургии и нейрохирургии, где постоянно находилась под наблюдением врачей. Через день малышку перевели в палату интенсивной терапии.

"На данный момент она находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное. Проведено контрольное обследование в динамике. Мы делаем все возможное, чтобы в будущем девочка не испытала никаких последствий этого происшествия", – сказал кандидат медицинских наук и лечащий врач Собир Насимов.

Настроение у девочки хорошее, она развлекает медсестёр стихотворениями, а столичный зоопарк порадовали её подарками, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Ранее сообщалось, что 28 января женщина на глазах у посетителей и старшего сына, стоявшего рядом, сбросила свою 3-летнюю с 5-метровой высоты в вольер медведя. Животное не тронуло девочку. Работники зоопарка спасли девочку. В ходе расследования выяснилось, что женщина ранее работала преподавателем в одном из столичных вузов. В отношении женщины возбуждено уголовно дело.

Источник: centralasia.media