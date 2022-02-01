Королева Елизавета II запускает линейку кетчупа и коричневого соуса

По предварительным данным, продукты королевского бренда будут стоить около 6,99 фунта стерлинга за бутылку.

Королева Великобритании Елизавета Вторая запускает линейку премиального кетчупа и коричневого соуса. В их состав входят ингредиенты, выращенные в королевской резиденции Сандрингем на востоке Англии. Об этом сообщает The Sun.

В описании к продукту говорится, что этот кетчуп на томатной основе с финиками, яблочным соком и специями станет отличным дополнением к завтраку или любому другому блюду в течение дня. А коричневый соус, похожий по вкусу и консистенции на соус для стейка, приправлен уксусом и специями.

По предварительным данным, продукты королевского бренда будут стоить около 6,99 фунта стерлинга за бутылку.

Ранее 95-летняя королева Великобритании запустила собственное производство джина. Это один из любимых алкогольных напитков Елизаветы. Джин получил название Sandringham Celebration Gin и продается по 50 фунтов стерлингов за бутылку.

Источник: vb.kg