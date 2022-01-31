(Видео) Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем

Ранее сообщалось, что 28 января в Ташкенте женщина бросила ребенка в вольер животного.
В сети появилась видеозапись, сделанная в Ташкентском зоопарке 28 января, когда посетительница бросила в вольер с медведем свою трехлетнюю дочь.
Ранее сообщалось, что 28 января в Ташкенте женщина бросила ребенка в вольер животного. Медведь не причинил девочке никакого вреда. Однако падение с пятиметровой высоты привело к открытой черепно-мозговой травме и сотрясению мозга. Сейчас ребенок проходит лечение в больнице под наблюдением врачей, состояние малышки расценивается как удовлетворительное.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).
Источник: centralasia.media
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