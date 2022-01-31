Страны ЦА и Китай создают новый тип международных отношений

Главы центральноазиатских стран полностью поддерживают предложения китайского лидера, уверен Шоазим Шозаманов.
"Саммит государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений является большим историческим событием и свидетельствует о появлении нового типа международных отношений в мировом сообществе", - заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа доцент кафедры китайского языка и литературы факультета китаеведения Ташкентского государственного университета востоковедения, кандидат политических наук Шоазим Шозаманов.
По его словам, Центральная Азия и Китай исторически соединены политическими, экономическими и культурно-гуманитарными связями. Благодаря Великому Шелковому пути отношения между ними развивались с древних времен. После обретения независимости странами региона их отношения с Китаем обрели динамичный, устойчивый характер и поднялись на уровень стратегического партнерства.
"Как сказано в выступлении председателя Си Цзиньпина, секретом успеха тридцатилетнего сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР явились принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды. Действительно, эти четыре принципа являют собой не только бесценный опыт и общее достояние, но и политический гарант динамичного развития многосторонних отношений, источник силы при наращивании дружеских взаимных связей", - сказал Шозаманов.
Как считает политолог, исключительно важное значение имеет предложение китайского лидера о построении сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии, которое открывает новые возможности для развития экономики и технологий, улучшения социального климата, искоренения бедности и повышения качества жизни во всех странах региона.
"Выделение Китаем безвозмездно странам Центральной Азии 500 миллионов долларов, 50 миллионов доз вакцин от коронавируса, а также предоставление 1200 стипендий для обучения студентов и 5 тысяч квот для повышения квалификации специалистов - это жест дружественной страны", - отметил эксперт.
Главы центральноазиатских стран полностью поддерживают предложения китайского лидера, уверен Шоазим Шозаманов.
"Хочу особо отметить значение развития трансрегиональных логистических сетей по маршруту "Китай - Центральная Азия" для обеспечения бесперебойного грузопотока, а также скорейшей практической реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - отметил Шозаманов.
Ученый полагает, что важное место в дальнейшем развитии отношений между странами Центральной Азии и Китаем займет взаимное изучение языков.
"На мой взгляд, сегодня как в странах ЦА, так и в Китае увеличивается взаимный интерес к изучению языков. Десятки тысяч человек в КНР учат языки стран ЦА, а в них и в самом Китае учат китайский язык. Решения прошедшего саммита, выделенные новые средства, усилия непосредственных исполнителей придадут новый импульс и в этом направлении", - заявил эксперт.
Источник: vb.kg
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