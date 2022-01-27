РФ добивается открытия центров подготовки трудовых мигрантов в странах СНГ

По словам министра, такие центры могли бы осуществлять подготовку мигрантов по русскому языку и знанию законодательства РФ.

Москва настаивает на открытии центров организованной подготовки трудовых мигрантов в странах, из которых в Россию направляется наибольшее их количество. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Сейчас настаиваем [на открытии таких центров], со странами, которые предоставляют основную массу трудовых мигрантов, это и Киргизия, и Таджикистан, и Узбекистан, договариваемся с ними о том, чтобы в этих странах организовывались центры подготовки трудовых мигрантов", - сказал он. По словам министра, такие центры могли бы осуществлять подготовку мигрантов по русскому языку и знанию законодательства РФ.

Лавров отметил, что ситуация, которая сложилась с мигрантами, в частности, когда речь идет об инцидентах с их участием, вызывает в обществе эмоциональную реакцию. Он отметил, что сейчас этой проблеме уделяется очень серьезное внимание по линии МВД. "Понятно, что эти процессы вызывают в обществе сегодня неоднозначную реакцию, мы видим, как эмоционально воспринимаются и различные инциденты с участием трудовых мигрантов из соседних с нами республик", - добавил он.

При этом, как отметил глава МИД РФ, вопрос трудовой миграции в РФ нельзя сравнивать с трудовыми мигрантами, работающими в ОАЭ или Катаре, так как люди, приезжающие из СНГ, раньше были гражданами единого государства. "В нашем случае это все-таки совсем свежее историческое событие, которое можно по-разному оценивать, но которое, конечно, негативно сказалось на жизни обычных людей, в том числе тех, кто привык передвигаться по своей большой, единой родине в поисках работы", - заключил министр.

Источник: ТАСС

