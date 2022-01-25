В махаллях Узбекистана появится должность лидера молодежи

В махаллях Узбекистана будут работать лидеры молодежи.

Ввести такую должность поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Ввести должность лидера молодежи в каждом городке, селе, ауле, а также в каждой махалле городов, поселков, сел и аулов", - говорится в соответствующем постановлении.

Как сообщают СМИ Узбекистана, лидеры будут сосредоточены на работе с молодыми жителями закрепленных за ними территорий. В частности, им поручено обновлять данные электронных платформ "Ёшлар дафтари" ("Молодежная тетрадь") и "Ёшлар портали" ("Молодежный портал"), повышать социальную активность молодежи, содействовать ее интеллектуальному и духовному развитию. Также они будут работать со склонными к правонарушениям молодыми людьми, помогать в адаптации вернувшимся из мест лишения свободы.

В задачи лидеров молодежи входит ежедневное проведение различных конкурсов, чемпионатов, фестивалей и марафонов, в постановлении перечислены несколько десятков мероприятий. Среди них - смотр-конкурс для юных артистов "Санъат гунчалари", соревнования по различным видам спорта, проект "Миллион программистов", чемпионаты по киберспорту, конкурсы "Молодой пограничник", "Молодой спасатель", "Эрудированный книголюб", "Молодой предприниматель махалли" и прочие. Также лидеры должны будут организовывать молодежные и детские театральные коллективы.

Ежеквартально 100 самых передовых лидеров страны, добивающихся высокой результативности в эффективной реализации молодежной политики в махалле, будут награждать единовременной денежной премией в размере, равном месячной оплате труда лидеров.

Лидеры смогут получить премию до 50% от заработной платы и от Агентства по делам молодежи, которые также получили право подводить итоги эффективности работы по истечению каждого квартала.

Кроме того, лидеров, эффективно организующих свою деятельность, которые своими личными качествами являются примером для молодежи, ведут ее за собой, будут награждать нагрудным знаком "Янги Узбекистон ислохотчиси".

Размер месячной оплаты труда лидера будет определяться согласно количеству домов (квартир) в закрепленной за ним махалле, в частности:

- в махалле с количеством домов (квартир) до 500 – в 5-кратном размере минимальной оплаты труда;

- в махалле с количеством домов (квартир) от 501 до 1 000 – в 5,5-кратном размере минимальной оплаты труда;

- в махалле с количеством домов (квартир) более 1 000 – в 6-кратном размере минимальной оплаты труда.

Интересно выяснить как оплачивается успешность и активизм молодежных лидеров в Кыргызстане непосредственно в общинах, на низовом уровне?

Источник: vb.kg