Талибы совершают налеты на дома афганских активистов по защите прав женщин

Талибы совершают налеты на дома афганских активистов по защите прав женщин

Боевики Талибана совершили налеты на дома активистов движения за права женщин в Кабуле, избивая и арестовывая женщин, участвующих в кампании, в ходе ряда акций, очевидно, вызванных недавними демонстрациями.

Тамана Заряби Парьяни и Паравана Ибрагимхель, которые участвовали в серии акций протеста, проходивших в Кабуле в течение последних нескольких месяцев, были задержаны ночью 19 января вооруженными людьми, утверждавшими, что они из разведывательного управления Талибана.

Незадолго до задержания Парьяни и ее сестер в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как она призывает на помощь, поскольку талибы стучат в ее дверь.

"Помогите, пожалуйста, талибы пришли в наш дом... Дома только мои сестры", - говорит она в видео.

На кадрах Associated Press, снятых с места происшествия 20 января, видно, что металлическая входная дверь квартиры с вмятинами и слегка приоткрыта. Свидетель сказал, что вооруженные люди поднялись в квартиру Парьяни на третьем этаже и начали стучать во входную дверь, приказывая открыть ее.

Пресс-секретарь назначенной талибами полиции в Кабуле генерал Мобин Хан написал в Твиттере, что пост Парьяни в социальной сети был разыгранной драмой. Представитель разведки "Талибана" Халид Хамраз не стал ни подтверждать, ни опровергать факт ареста.

Он написал в Твиттере, что "оскорбление религиозных и национальных ценностей афганского народа больше не допустимо", ссылаясь на воскресный митинг, во время которого протестующие, похоже, сожгли белую паранджу - одеяние с головы до ног, оставляющее лишь сетчатое отверстие для глаз. Хамраз обвинил правозащитников в том, что они злословят в адрес новых правителей Афганистана - талибов и их сил безопасности, чтобы получить убежище на Западе.

Аналогичные рейды были проведены в домах протестующих женщин в Кабуле. В другом случае афганская участница акции протеста, имя которой скрыто в целях защиты, заявила, что подверглась физическому насилию и получила травмы. Она рассказала Guardian, что талибы посетили ее дом, "напали" и "жестоко избили" ее. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

"Талибы патрулировали возле наших домов со второй половины дня [в среду]. Я разговаривал с Таманой вечером, а затем около 9 вечера увидела видео, где она просит о помощи. Мы пытались позвонить ей, но ее телефон был выключен", - сказала Вахида Амири, 33-летняя библиотекарь и соратница по демонстрации, которая также находится в бегах.

"Когда мы поняли, что они совершают налеты на наши дома один за другим, остальные решили скрыться", - добавила она.

С момента захвата власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых направлены против женщин. Им запретили работать на многих работах вне сферы здравоохранения и образования, ограничили доступ к образованию после шестого класса и обязали носить хиджаб.

На воскресной демонстрации женщины несли плакаты с требованием равных прав и кричали: "Справедливость!" Организаторы демонстрации сказали, что Парьяни присутствовал на акции протеста, которая завершилась после того, как талибы разогнали толпу слезоточивым газом.

Париани принадлежит к правозащитной группе "Искатели справедливости", которая организовала несколько демонстраций в Кабуле, включая воскресную. Члены организации не говорили публично об аресте Парьяни, но делились видеозаписью с ее участием.

Базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch заявила, что с момента прихода к власти талибы "урезали права женщин и девочек, в том числе закрыли для многих доступ к образованию и работе".

"Активисты за права женщин устроили серию акций протеста. Талибы ответили запретом на несанкционированные протесты", - говорится в заявлении HRW.

"Очевидно, что талибы усиливают свои атаки на гражданское пространство, и в частности на женщин, которые являются пионерами гражданского пространства", - считает Шахарзад Акбар, председатель Независимой комиссии по правам человека Афганистана.

"Более месяца мы наблюдаем, как талибы подавляют инакомыслие и усиливают нападения на демонстрантов по всему Афганистану. Ранее мы слышали сообщения о задержании протестующих в Мазаре. Также поступали заявления о том, что их пытали, подвергали нападениям и преследовали во время содержания под стражей", - резюмирует Акбар.

Хизер Барр, заместитель директора женского отдела Human Rights Watch, сказала, что реакция талибов - это признак страха.

"Может показаться трудным понять, почему талибы так жестоко реагируют на 25 женщин, стоящих на тротуаре и мирно протестующих. Но их страхи имеют смысл, когда видишь, насколько сильны и смелы эти женщины, которые снова и снова выходят на улицы даже перед лицом эскалации насилия со стороны Талибана", - сказала она.

Она призвала международное сообщество оказать поддержку афганским женщинам.

"Талибан", похоже, решил, что ответом будет усиление жестокости, и это очень пугающий момент. Международное сообщество должно поддержать этих женщин", - сказала она.

Источник: vb.kg