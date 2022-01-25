Байден назвал журналиста "тупым сукиным сыном" в прямом эфире (история с продолжением)

Как стало известно позже, журналист Питер Дуси, рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося, они не держат зла друг на друга.

Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси "тупым сукиным сыном" в прямом эфире. Данные слова он произнес на мероприятии с участием представителей СМИ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на американский канал Fox News.

После вступительного слова главы государства и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, однако репортеры начали выкрикивать свои вопросы. На это Байден заметил, что не любит отвечать на них, так как журналисты никогда не освещают существо встречи. Одним из корреспондентов, которые выкрикивали свои вопросы, был Дуси, известный за критические высказывания в адрес Байдена и его политики. Байден в ответ на крики корреспондента Fox News отметил, что слова Дуси были "ценным замечанием". "Больше инфляции", - тихо сказал президент и вздохнул. Затем он продолжил свою речь и, почти не шевеля губами и смотря на представителя СМИ, добавил: "Ну что за тупой сукин сын..."

Отмечается, что после инцидента Дуси в прямом эфире обсудил со своими коллегами произошедшее с лужайки Белого дома. Он подчеркнул, что даже не услышал из-за шума, как Байден оскорбил его.

Как стало известно позже, журналист Питер Дуси, рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося, они не держат зла друг на друга.

"Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен", - сообщил Дуси в эфире FoxNews.

Репортер отметил, что президент разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.

Источник: Kaktus.media