Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Соответствующее заявление опубликовано на сайте президента.

Саркисян уточнил, что его решение не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира. При такой реальности у президента нет "конституционного инструмента", чтобы помочь стране, заявил Саркисян.

"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов", - написано в заявлении.

Саркисян также рассказал, что в стране существуют некие политические группы, чьей мишенью становится глава государства. Их интересует личная жизнь президента. "Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", - заявил он.

В заключение он поблагодарил всех граждан "за их стойкость, выдержку, терпение и мужество в эти непростые для страны времена". Особую благодарность бывший армянский лидер выразил солдатам и офицерам. Саркисян занимал пост президента республики c 9 апреля 2018 года.

Источник: Kaktus.media