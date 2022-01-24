Таджикистан не примет участия в зимней Олимпиаде в Китае, - СМИ

В настоящее время не известно, поедет ли Эмомали Рахмон в Пекин.
Таджикские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине, которая стартует 4 февраля, сообщил «Азия-Плюс» источник в Национальном олимпийском комитете страны.
Официальной информации НОК по этому поводу нет, но на вопрос о том, кто будет представлять Таджикистан на предстоящих Зимних олимпийских играх в Пекине, в пресс-службе комитета сказали, что ни один спортсмен не смог завоевать лицензию для участия в Олимпиаде.
По словам представителя НОК, из-за пандемии коронавируса по всему миру таджикские спортсмены не смогли принять участие в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
Между тем, официальный представитель МИД Китая заявил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон зарегистрирован в системе МОК для участия в Олимпийских играх в качестве официального гостя.
Ранее председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов заявил, что Таджикистан будет принимать активные меры по устранению потенциальных угроз, чтобы обеспечивать безопасность таджикской делегации на Зимних Олимпийских играх.
В настоящее время не известно, поедет ли Эмомали Рахмон в Пекин.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин).
Источник: centralasia.media
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