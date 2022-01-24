Пекин нанес новый удар по империи Джека Ма

Financial Times отмечает, что фильм спродюсирован центральной дисциплинарной комиссией Компартии Китая.
Государственное центральное телевидение Китая показало документальный фильм, в котором компания китайского миллиардера Джека Ма Ant Group обвиняется в причастности к коррупционным схемам. Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Ведомости".
В фильме утверждается, что Ant Group и аффилированные с ней компании предоставляли "необоснованно крупные платежи" в виде акций брату бывшего секретаря Коммунистической партии Китая в Ханчжоу Чжоу Цзяньюн в обмен на госстимулирование и большие скидки на приобретение земли. Цзяньюн был арестован в Китае в августе 2021 года по обвинению в коррупции.
Сама Ant Group в фильме не называется, однако в нем упоминается ее "дочка" - Shanghai Yunxin, которая заплатила 268 тысяч долларов в 2019 году за 14,3 процента акций и место в совете директоров одной из компаний младшего брата Цзяньюна, а чуть позже потратила 221 тысячу долларов на покупку 13,5 процента акций в другой. Спустя почти год Shanghai Yunxin выиграла аукцион на покупку земли в Ханчжоу за 819 долларов за один квадратный метр, что почти в восемь раз ниже средней рыночной цены.
После выхода документального фильма комиссия Коммунистической партии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилит надзор за крупнейшими интернет-компаниями страны, "чтобы разорвать связь между властью и капиталом".
Financial Times отмечает, что фильм спродюсирован центральной дисциплинарной комиссией Компартии Китая. Материалы в эфире государственного телевидения отражают позицию партии.
Противостояние официального Пекина и Джека Ма, в то время еще богатейшего человека в Китае, началось в 2020 году. Тогда, по данным СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение приостановить размещение акций Ant Group после критики Ма в адрес властей.
Опала стоила империи Ма миллиардов долларов. В октябре 2021-го специалисты подсчитали, что за год он лишился трети (36 процентов) своего состояния. 17 апреля сообщалось, что основатель Alibaba может продать свою долю в Ant Group.
Источник: kaktus.media
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