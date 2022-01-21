Крупнейшие бизнесмены Казахстана созваны на совещание с Токаевым. Список

Крупнейшие бизнесмены Казахстана созваны на совещание с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство КазТАГ.

«Да, встреча будет», - подтвердили корреспонденту КазТАГ в пятницу в национальной палате предпринимателей «Атамекен».

При этом, достоверность участия в совещании отдельных лиц, перечисленных в распространяемом в интернете списке, в нацпалате не подтвердили.

Согласно распространяемому в интернете списку, на встречу казахстанские миллиардеры и руководители крупнейших бизнес-структур.

11 января в мажилисе Токаев заявил, что благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. По мнению президента, пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.

В связи с этим, Токаев создал общественный социальный фонд «Казакстан халкына» (Народу Казахстана), который займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Как сообщает казахстанский журналист Вадим Борейко со ссылкой на источники, в список лиц, участвующих в совещании с представителями крупного казахстанского бизнеса под председательством Токаева входят:

1. Абдразаков Ельдар Советович. Владелец холдинга Centras Group, член советов директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), АО «ForteBank».

2. Аблазимов Бахаридин Нугманович. Член совета директоров АО «Ушкую».

3. Абулгазин Данияр Рустэмович. Владеет долями ТОО «Petrosun», ТОО «Sinooil», Viled Group.

4. Алиев Болатбек Нажметдинович. Владелец группы компаний Dala Fruit.

5. Байсеитов Бахытбек Рымбекович. Председатель совета директоров и наблюдательного совета АО «Банк ЦентрКредит».

6. Байтасов Арманжан Мерекеевич. Председатель совета директоров Tan Media Group.

7. Балапанов Ерик Жумаханович. Председатель совета директоров АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».

8. Балгинбеков Габиден Сапарбекулы. Руководитель ТОО «Асыл логистикс».

9. Балфанбаев Ерлик. Президент группы Alina Group.

10. Баталов Раимбек Анварович. Председатель совета директоров холдинга Raimbek Group.

11. Белович Александр Якубович. Председатель совета директоров корпорации Bazis-A.

12. Боранбаев Кайрат Советаевич. Президент холдинга «Алмалы», Франчайзи McDonald’s в Казахстане.

13. Гарбер Александр Лазаревич. Мажоритарный владелец ТОО «Прима Дистрибьюшн».

14. Джуманбаев Владимир Викторович. Председатель совета директоров АО «АК Алтыналмас», член совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг».

15. Есекеев Куанышбек Бахытбекович. Председатель Правления АО «Қазақтелеком».

16. Есенов Галимжан Шахмарданович. Председатель наблюдательного совета ТОО «KNG Finance».

17. Жумашев Сержан Сеитович. Мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners.

18. Зенченко Геннадий Геннадьевич. Директор КТ «Зенченко и К».

19. Ибрагимов Шухрат Алиджанович. Член совета директоров АО «Евразийская финансовая компания».

20. Идрисов Динмухамет Аппазович. Председатель наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы.

21. Исабаев Бауыржан Абдрашитович . Председатель наблюдательного совета BI Construction, BI Road Construction, член совета директоров BI Group.

22. Итемгенов Кайрат Шакиртович. Председатель наблюдательного совета ТОО «Ак-Ниет».

23. Кан Сергей Владимирович. Член совета директоров АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК».

24. Каниев Берик Сералиевич. Председатель совета директоров Lancaster Group Kazakhstan.

25. Каныбеков Нурлан Асембекович. Доля в АО «Petro Asia», ТОО «Sky Logistics Service», ОО «Нимэкс-Транс», КТ «Алем-Капитал»

26. Карибжанов Айдан Табониязович. Мажоритарный владелец ТОО «Visor Holding» и ТОО «Visor Kazakhstan».

27. Ким Владимир Сергеевич. Президент и неисполнительный директор KAZ Minerals.

28. Ким Владислав. Миноритарный акционер KAZ Minerals PLС.

29. Ким Вячеслав Константинович. Председатель совета директоров АО «Kaspi.kz».

30. Ким Эдуард Виссарионович. Председатель совета директоров АО «Technodom Оperator».

31. Клебанов Александр Яковлевич. Председатель советов директоров АО «ЦАТЭК» и АО «ЦАЭК».

32. Кожабаев Сайдулла Ильясович. Председатель наблюдательного совета Alageum Group.

33. Копбаев Канат Сагимбаевич. Член совета директоров Kusto Group PTE Ltd.

34. Косицын Александр Анатольевич. Директор ТОО «Галицкое».

35. Кудайберген Алмас Шайыкбекович. Председатель правления Centrasia Group.

36. Кузиев Закиржан Пирмухамедович. Учредитель ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод».

37. Лаврентьев Андрей Сергеевич. Председатель совета директоров и акционер АО «Группа Компаний «Аллюр».

38. Ломтадзе Михаил Нугзарович.Член совета директоров и председатель правления АО «Kaspi.kz».

39. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич. Председатель совета директоров Resmi Group.

40. Машкевич Александр Антонович. Совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group.

41. Мукашев Ерлан. Владелец девелоперской компании Eurasia RED.

42. Мухоряпов Рамиль Радикович. Совладелец Chocofamily Holding.

43. Мынбаев Алмас Саятович. Председатель совета директоров страховых компаний

Nomad Life и Nomad Insurance.

44. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич. Учредитель ТОО «Сарыарка Нан Караганды», ТОО «Балхаш Нан», компаний ТОО «Пульс», ТОО «YDD Corporation», акционер АО «Каражыра».

45. Новачук Олег Николаевич. Председатель совета директоров KAZ Minerals Ltd, председателем правления Nova Resources B.V.

46. Нуржанов Даулет. Член правления Kusto Group, генеральный директор Kusto Agro.

47. Огай Эдуард Викторович. Председатель совета директоров АО «Kazakhmys Copper», председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс».

48. Османов Азамат Маратович. Председатель правления ТОО «Magnum Cash&Carry».

49. Оспанов Бауржан Кенесбекович. Председатель наблюдательного совета ИПК Zhersu.

50. Пак Юрий Эдуардович. Председатель совета директоров Ersai Caspian Contractor.

51. Попович Никола. Председатель Совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings».

52. Ракишев Кенес Хамитович. Президент Fincraft Group.

53. Рахимбаев Айдын Жумадилович. Председатель совета директоров холдинга BI Group.

54. Салжанов Исламбек Тулеубаевич. Учредитель группы компаний «Алтын Қыран».

55. Сарсенов Марат Жакиевич. Председатель совета директоров ТОО «Исткомтранс».

56. Сауэр Иван Адамович. Генеральный директор ТОО АФ «Родина».

57. Сейтжанов Серикжан Сейтжанович. Председатель ФТПК «Онтустик», ТОО «Саутс Ойл», ТОО «Talap Investment Company».

58. Смагулов Нурлан Эркебуланович. Президент холдинга «Астана Групп».

59. Сулейманов Диас Тулеутаевич. Генеральный директор многоотраслевой группы «Қамқор Менеджмент».

60. Сулейманов Ерлан Мельсович. Учредитель и генеральный директор сети клинико-диагностических лабораторий «Олимп».

61. Султангазин Алмас. Мажоритарная доля в компаниях Sulpak, Alser и дистрибьюторе электроники ТОО «ST Networks».

62. Татишев Еркин Нурельдаемович. Председатель совета директоров Kusto Group.

63. Терешенко Сергей Александрович. Председатель правления и конечный бенефициар ТОО «Международный фонд «Интеграция».

64. Тульбасов Серик Карабекович. Председатель совета директоров группы компаний TS Development.

65. Турлов Тимур Русланович. Председатель совета директоров АО «Фридом Финанс».

66. Утемуратов Булат Джамитович. Доли в Global Development, АО «ForteBank», ТОО «КаР-Тел», ООО «Sky Mobile» и RG Gold.

67. Ходжаназаров Айдарбек Асанович. Генеральный директор ТОО «Олжа Агро».

68. Цхай Яков Андреевич. Президент ТОО «Компания «Достар».

69. Баймуротов Ерлан Уразгельдиевич. Председатель совета директоров АО «Баян Сулу».

70. Побияхо Анатолий. Основатель и основной акционер Line Group.

71. Уалиев Батырбек Турсунбекович. Генеральный директор «Агрофирма ТNK».

72. Шаяхметова Умут Болатхановна. Председатель Правления АО «Народный банк Казахстана».

73. Мырзахметов Аблай Исабекович. Председатель правления НПП «Атамекен».

74. Саткалиев Алмасадам Майданович. Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

75. Арифханов Айдар Абдразахович. Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Источник: centralasia.media