Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны".
Президент США Джо Байден заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт в Украине, и выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин осознает близость "полномасштабной ядерной войны", сообщает EurAsia Daily.
"Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, - ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", - ответил он на заданный ему на пресс-конференции вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.
Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны". "Он не в очень хорошей позиции, чтобы доминировать в мире", - добавил президент США.
Источник: kaktus.media
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