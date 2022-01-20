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Джо Байден заявил о близости "полномасштабной ядерной войны"

Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны".

Президент США Джо Байден заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт в Украине, и выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин осознает близость "полномасштабной ядерной войны", сообщает EurAsia Daily.

"Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, - ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", - ответил он на заданный ему на пресс-конференции вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.

Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны". "Он не в очень хорошей позиции, чтобы доминировать в мире", - добавил президент США.

Источник: kaktus.media

           

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