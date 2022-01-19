В Пентагоне заявили, что афганские вертолеты, переправленные в Таджикистан и Узбекистан, не вернут Талибану

Глава министерства обороны талибов также добавил, что «если самолеты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия».

Пентагон заявляет, что вертолеты бывшей афганской армии, переправленные в Таджикистан и Узбекистан после падения Кабула, не будут переданы талибам.

Представители талибов неоднократно призывали Таджикистан и Узбекистан вернуть эти вертолеты обратно в Афганистан. Ранее СМИ сообщали, что Душанбе и Ташкент обратились к США с просьбой предоставить им право оставить некоторое количество вертолетов.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе регулярного брифинга 18 января в ответ на вопрос одного из репортеров о судьбе вертолетов сказал, что они все еще работают над этим вопросом. «Но я не думаю, что их отправят в Афганистан, чтобы их потом использовали талибы», — добавил он.

При этом представитель Пентагона отметил, что дискуссии о том, что они в конечном итоге будут делать и куда отправятся вертолеты, все еще продолжаются.

Заявление Пентагона прозвучало после того, как на прошлой неделе один из министров непризнанного в мире правительства талибов предупредил Таджикистан и Узбекистан о том, что они должны вернуть в Афганистан самолеты и вертолеты, которые были вывезены в Узбекистан и Таджикистан после падения предыдущего правительства. Мавлави Мухаммад Якуб (сын муллы Умара, основателя движения «Талибан»), который исполняет сейчас обязанности министра обороны Афганистана, заявил 11 января во время военно-воздушных учений афганской авиации в Кабуле, что Таджикистану и Узбекистану «не следует испытывать терпение афганцев в этом отношении».

«Наши самолеты, которые находятся у вас, если они находятся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены нам. Мы никогда не позволим, чтобы наши самолеты оставались за границей и их там использовали», - заявил он.

Глава министерства обороны талибов также добавил, что «если самолеты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия». Но при этом он не уточнил, какими будут эти последствия.

Ни Таджикистан, ни Узбекистан официально не ответили на запрос новых властей в Кабуле. Однако некоторые СМИ цитировали экспертов из этих государств, заявивших, что талибы не имели права требовать вертолеты, поскольку их правительство не признано ни одной страной мира, и поэтому их требования незаконны и не имеют смысла.

Правящее сейчас в Кабуле движение Талибан утверждает, что десятки вертолетов и самолетов были переправлены в соседние страны после падения предыдущего афганского правительства. Власти Таджикистана и Узбекистана подтвердили, что на их территорию прибыли афганские военнослужащие и пилоты в августе 2021 года, но полной информации, в том числе о вертолетах, не предоставили.

Ранее представители талибов заявили, что они дали запрос в Душанбе и Ташкентом о возврате вертолетов, однако эти соседние государства пока еще не готовы вернуть вертолеты в Афганистан.

Агентство Reuters затем сообщило, что Таджикистан и Узбекистан намерены не возвращать Афганистану часть военных самолетов и вертолетов, которые были доставлены в Кабул после крушения правительства Гани.

Как сообщает это агентство, оба государства потребовали от Соединенных Штатов разрешить им оставить у себя часть вертолетов. Источники в американском правительстве сообщили Рейтер, что Соединенные Штаты рассматривают запросы этих стран. Американская сторона официальных комментариев по этому вопросу пока не давала.

Большая часть этих вертолетов была предоставлена США афганским вооруженным силам. После свержения правительства Ашрафа Гани в августе прошлого года десятки афганских пилотов бежали в Таджикистан и три месяца содержались в одном из санаториев на окраине Душанбе. За это время они неоднократно жаловались на то, что дальнейшая их судьба неизвестна и что их родственники в Афганистане находятся под давлением талибов. В ночь на 10 ноября 2021 года 143 афганских пилота были вывезены из Душанбе в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: centralasia.media