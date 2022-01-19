Ангеле Меркель предложили новую работу

Уточняется, что на данный момент Меркель не ответила на письмо.

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили работу в ООН, сообщает Lenta.ru.

Соответствующее письмо с просьбой возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству, экс-лидеру ФРГ направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По данным издания Politico, в случае отказа немецкому политику также могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Срок полномочий действующей главы секретариата Патрисии Эспинозы истекает этим летом.

Уточняется, что на данный момент Меркель не ответила на письмо.

Источник: kaktus.media