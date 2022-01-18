В Таджикистане стартовали учения с участием тысячи российских военнослужащих

По данным ЦВО, военнослужащие также выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника.

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане приступили к учениям при поддержке артиллерии и вертолетов, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«Тактические учения с участием одной тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В ходе учений личному составу предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии и армейской авиации», - сообщили в пресс-службе округа.

По данным ЦВО, военнослужащие также выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах задействуют статические и динамические мишени разного типа.

«Основной целью тактических учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач», - уточнили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в прошлом году движения «Талибан» Россия провела с союзниками из ОДКБ серию учений в Таджикистане. Также российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. Так, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

«Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», - отмечали в ЦВО.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в прошлом году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы «Верба».

«Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения», - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

Источник: centralasia.media