ООН: Права афганских женщин и девочек "под ударом"

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило обеспокоенность, заявив, что "афганские женщины лишены основных прав".

"Основные права афганских женщин и девочек подвергаются нападкам. Сейчас, как никогда, они нуждаются в нашей поддержке и солидарности. Гуманитарные организации стремятся расширить масштабы помощи женщинам и девочкам, предоставляя им продовольствие, медицинское обслуживание, образование, возможности для получения средств к существованию и услуги по защите", - сообщило УКГВ в Твиттере.

По данным УКГВ, 11,8 миллиона женщин и девочек нуждаются в срочной гуманитарной помощи в Афганистане.

Твит УКГВ последовал после того, как в Кабуле участницы "Стихийного движения женщин-борцов Афганистана" провели акцию протеста под названием "Свеча за свободу" и зажгли свечи в знак траура по утраченной свободе афганских женщин.

Забихулла Муджахид, пресс-секретарь Исламского Эмирата, отреагировал на замечания ООН, назвав их необоснованными. Он в своем твите сказал, что с тех пор, как Исламский Эмират находится у власти, все люди [в Афганистане] пользуются равными правами, а доклад ООН о правах женщин основан на "ложной информации".

Тем временем, десятки афганских женщин в столице страны Кабуле протестуют против некоторых правил, навязанных им правящим движением "Талибан", сообщает Sputnik со ссылкой на одну из активисток. Талибы заставляют женщин носить хиджаб в общественных местах и на работе, рассказала женщина, подчеркнув, что новые правители в Кабуле не хотят, чтобы женщины работали.

Возвращение талибов к власти в Афганистане - это кошмар для афганских женщин. Они установили множество репрессивных правил для женщин, включая запрет на образование, работу и дальние поездки. Случаи угроз в адрес женщин становятся "новой нормой".

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока движения "Талибан" ранее выпустило плакаты в столице Кабуле, предписывающие афганским женщинам покрываться.

Euronews опубликовал видео, из которого понятно, что плакаты, демонстрирующие изображение женщины с лицом, закрытым паранджой, министерство разместило в кафе и магазинах афганской столицы. "Согласно законам шариата, мусульманские женщины должны носить хиджаб", гласит плакат.

"Они пытаются посеять страх среди людей. Когда я впервые увиделa плакаты, я былa в ужасе, я подумалa, что [талибы] могут начать избивать меня. Они хотят, чтобы я носила паранджу и выглядела как пустое место, я бы никогда этого не сделала", - сказала студентка университета и защитница прав женщин, не пожелавшая назвать себя.

Ранее Министерство добродетели и порока Исламского Эмирата выпустило новую директиву, в которой говорится, что женщин, путешествующих на дальние расстояния на автомобиле, должен сопровождать родственник мужского пола, и они должны носить хиджаб, закрывающий голову и лицо. Директива также запрещает слушать музыку в транспортных средствах, сообщает Tolo News.

"Талибан", который отчаянно пытается добиться международного признания, пока не выполнил ни одного параметра для его получения. Уважение к женщинам и правам человека, создание инклюзивного правительства, недопущение превращения Афганистана в убежище терроризма - вот предварительные условия признания, установленные международным сообществом.

Источник: vb.kg