В Сирии вырос интерес к изучению русского языка

Русский язык набирает популярность в Сирии.
Только в Алеппо в настоящее время его изучают около 10 тысяч человек, сообщают "Известия".
В школах Алеппо - сотни детей от смешанных браков, которые осваивают азы русского языка и мечтают уехать в Россию работать.
"Популярность, наверное, связана с тем, что РФ начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом, и после этого появилась возможность изучения русского языка. Многие дети, благодаря, возможно, и родителям, захотели изучать русский язык. То есть появился интерес его изучать", - отметила преподаватель русского языка в Алеппо Татьяна Федотова, окончившая педагогический университет в Санкт-Петербурге.
Источник: vb.kg
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