Парламент Таджикистана одобрил ввод войск в Казахстан

В крупных городах Казахстана уже пять дней идут акции протеста.

Маджлиси намояндагон (парламент) одобрил использование вооруженных сил Республики Таджикистан за рубежом, сообщили местные СМИ.

По официальной информации, на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Таджикистана 7 января был рассмотрен только один вопрос, и депутаты согласились использовать вооруженные силы за пределами страны «для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан".

По данным источника Радио Свобода в силах безопасности Таджикистана, войска будут развернуты для защиты школ, больниц и социальных объектов. По словам источника, эти силы не будут применять оружие.

Миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан по приглашению президента Казахстана. Фактическое количество отправленных войск не известно. Но пока, как сообщается, и Россия, и Беларусь направили войска в Казахстан. По сообщениям СМИ, Беларусь направила в Казахстан от 100 до 300 военнослужащих.

Размещение войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвало протесты в некоторых странах, в том числе в Кыргызстане. 6 января группа граждан Кыргызстана собралась у здания правительства и потребовала запретить ввод войск в Казахстан. Кабинет министров Кыргызстана призвал народ принять решение о вводе войск в Казахстан «правильно и ответственно».

В крупных городах Казахстана уже пять дней идут акции протеста. Недовольные жители сначала вышли на улицы, требуя снижения цен на газ, затем отставки правительства и ликвидации коррупции. 5 января протесты в Алматы переросли в насилие, правительство Казахстана назвало это «террористической угрозой» и попросило помощи у своих партнеров по ОДКБ, включая Таджикистан.

Источник: centralasia.media