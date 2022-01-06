Мужчина поджег ковер у дома правительства Якутии со словами: «Казахи, мы с вами»

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты.
В Якутске мужчина поджег ковер на пороге дома правительства региона. Он объяснил свои действия поддержкой казахстанцев, пишет портал «Новости Якутии».
«Казахи, мы с вами!», - говорит мужчина на видео, которое опубликовано в соцсетях.
В доме правительства работают сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили порталу «Новости Якутии», что смотрят записи камер видеонаблюдения. Как передают местные СМИ, утром крыльцо здания отмывали от копоти. По информации РЕН ТВ, личность мужчины установлена, но он еще не задержан.
В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. По официальной информации, во время беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и военных нацгвардии, 317 получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. ОДКБ направляет в страну миротворцев.
Источник: centralasia.media
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