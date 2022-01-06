Макрон заявил о желании баллотироваться на второй президентский срок

Кроме того, он подчеркнул, что для нации Франции "очень хорошо, что есть женщины-кандидаты" на пост нового главы государства, поскольку такая ситуация обеспечивает равноправие женщин и мужчин"- пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание снова участвовать в выборах президента страны, которые состоятся в апреле этого года. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Le Parisien.
"По словам Макрона, на данный момент ситуация с пандемией коронавируса является приоритетным вопросом для него как президента Франции, поэтому официально свою кандидатуру на второй срок он еще не выдвинул.
"Нет никакого ложного ожидания. Я хочу. Как только будут санитарные условия, которые это позволят, я проясню этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению и сообщу", - отметил он.
Кроме того, он подчеркнул, что для нации Франции "очень хорошо, что есть женщины-кандидаты" на пост нового главы государства, поскольку такая ситуация обеспечивает равноправие женщин и мужчин"- пишет издание.
Источник: vb.kg
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