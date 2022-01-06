МИД Казахстана сделал заявление о ситуации в стране

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление о ситуации в стране.
Заявление публикуется без изменений:
«5 января 2022 г. указами президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева введён режим чрезвычайного положения на всей территории страны.
Изначально митинги начались в Мангистауской области, жители которой выступили с требованием снизить розничные цены на сжиженный газ. В ответ на это по поручению главы государства правительство оперативно приняло меры по их снижению и ввело мораторий на повышение цен на социально значимые продовольственные товары, горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги. Все задержанные в первые дни акций протеста были освобождены.
Однако, выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти.
Более того, события в Алматы — нападения на административные и военные объекты, захват аэропорта и удержание иностранных пассажирских и грузовых самолётов — свидетельствуют о высоком уровне подготовки и координации действий нападавших. Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом.
В связи с резким обострением ситуации президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности РК и обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности с запросом на оказание военной помощи в проведении контртеррористической операции.
Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооружённые силы РК уполномочены пресекать любые противоправные действия.
При этом, государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний.
Республика Казахстан привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции «Слышащего государства», реализуемой президентом РК Токаевым.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает постоянные связи с международными партнёрами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества».
Источник: centralasia.media
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