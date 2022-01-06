Пашинян: ОДКБ направит "миротворческие силы" в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал он.

Отметим, вечером 5 января Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Он объяснил это тем, что за нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом "террористические банды".

Источник: vb.kg