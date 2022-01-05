(Видео) В Алматы протестующие захватили акимат. Здание горит

Бишкек, "Саясат. kg". Протестующие в Алматы ворвались в здание акимат. Здание горит, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы.

Источник: vb.kg