Король и королева Швеции заразились COVID-19 после получения вакцины

Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства.

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусом после получения бустерной вакцины. Об этом сообщает газета Norway Today со ссылкой на пресс-службу Шведского королевского дома.

Об этом стало известно по результатам тестов на COVID-19. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства. По словам представителя королевской семьи, легкому протеканию болезни способствует вакцинация Карла XVI и его жены тремя дозами вакцины от коронавируса.



Источник: vb.kg