Король и королева Швеции заразились COVID-19 после получения вакцины

Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства.
Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусом после получения бустерной вакцины. Об этом сообщает газета Norway Today со ссылкой на пресс-службу Шведского королевского дома.
Об этом стало известно по результатам тестов на COVID-19. Сообщается, что заболевание протекает в легкой форме и король с королевой чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства. По словам представителя королевской семьи, легкому протеканию болезни способствует вакцинация Карла XVI и его жены тремя дозами вакцины от коронавируса.
Источник: vb.kg
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